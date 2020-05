Meglerhus nedgraderer Equinor

Meglerhuset Pareto Securities peker på rekordlave olje- og gasspriser og nedjusterer anbefalingen på Equinor fra kjøp til hold i en oppdatering mandag, melder TDN Direkt.

Kursmålet på 150 kroner per aksje opprettholdes.

Equinor-aksjen har steget rundt 50 prosent fra bunnpunktet til tross for lav olje- og gasspris. På kort sikt mener Pareto at det er et overbevisende investeringscase, men at nedgraderingen blant annet kommer som følge av meglerhuset tror Brent-prisen skal opp til 50 dollar fatet over en 12-måneders horisont.

Meglerhuset mener også at andre kvartal vil bli vesentlig tøffere for Equinor på grunn av lav oljepris og prisforskjeller i markedet, melder TDN Direkt.