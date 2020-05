Dette vil påvirke Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 1,5 prosent, eller innenfor intervallet [1,2, 1,8] prosent.

- Økt spenningsnivå mellom USA og Kina pga. Covid-19 situasjonen satte sitt preg på børsene i Asia og Europa mandag. På Wall Street derimot, lot ikke investorene seg påvirke nevneverdig. Olje og energiaksjer dro for øvrig lasset med en sektoroppgang på nesten 4 prosent. Selskaper som Exxon Mobil og Chevron (to av verdens største integrerte oljeselskaper) steg hhv. 4 -og 2 prosent. Det er naturlig å anta at dette kan hjelpe Oslo Børs i dag, i alle fall de oljerelaterte selskapene.

- Som en følge av at verden nå gradvis gjenåpnes har vekstimpulsene i verdensøkonomien bedret seg de siste dagene. Oljeprisen som er en av råvarene som er mest sensitiv til endringer i global vekst, nærmer seg 30 dollar med stormskritt. Dette er godt nytt for mange selskaper som har slitt i kjølvannet av oljepriskollapsen i 2020. Når det er sagt, oljeprisen er langt ifra nivåer som gjør den samlede oljeproduksjonen i verden lønnsom, derfor vil det økonomiske presset på de svakeste spillerne i sektoren opprettholdes.

Oljeprisen

Tirsdag morgen omsettes Brent-oljen for 28,42 dollar fatet, opp 1,50 prosent, mens WTI-oljen stiger 1,73 prosent til 24,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 26,68 dollar ved børsslutt mandag.

Asia

I Hongkong stiger Hang Seng 0,54 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,47 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,81 prosent.

Børsene i Kina, Japan og Sør Korea holder stengt tirsdag

Wall Street

Wall Street startet i rødt mandag, men fikk en positiv utvikling der de toneangivende børsene endte i pluss.

Dow Jones steg mandag 0,11 prosent til 23.749,76, mens S&P 500 endte opp 0,42 prosent til 2.842,70. Nasdaq Composite steg 1,23 prosent til 8.710,70.

Oslo Børs

Hovedindeksen fikk rundjuling mandag og endte kraftig i rødt med en nedgang på 3,08 prosent ved stengetid mandag.

Gårsdagens store samtaleemne var igjen Norwegian og om de ville klare å få til en avtale med obligasjonseierne. Etter det ekstraordinære styremøtet fikk de ja i runde én og aksjen steg 3,95 prosent mandag til 5,320 kroner per aksje.

Tirsdag er det flere selskaper som kommer med resultater for første kvartal der Orkla var svakere enn ventet, Adevinta melder om god vekst, Tomra økte inntektene med 11 prosent og Bakkafrost tapte 180 mill.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Bakkafrost: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

Adevinta: Kl. 07.00, webcast/tlf.konf. kl. 08.30

MyBank: Kl. 07.00, tlf.konf. kl. 14.00

Orkla: Kl. 07.00, webcast/tlf.konf. kl. 08.00

Tomra Systems: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Itera: Kl. 08.30 webcast

Nordic Mining: Kl. 10.00 webcast

Gaming Innovation Group: Kl. 11.00 webcast

Polaris Media: Kl. 15.00, pres. onsdag

Ocean Yield: Kl. 20.00, pres. onsdag

Awilco LNG, Philly Shipyard

Makro:

UK: PMI tjenester april, kl. 10.30

ØMU: PPI mars, kl. 11.00

USA: ISM tjenester april, kl. 16.00

Annet:

Norsk Hydro: Investormøter ifm. mulig obligasjonslån

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

Electronic Arts

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)