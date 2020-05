Tangen-bekjent deltok på avgjørende møte

Kringlebotn skal ha informert hovedstyret om at han hadde en relasjon til Tangen på et møte 29. januar, melder NRK . De to kjente hverandre fra før, har Dagens Næringsliv tidligere meldt.

Harald Kringlebotn var også en av to konsulenter fra Russel Reynolds som deltok i et møte 5. mars. Der fikk ansettelsesutvalgets forslag om Tangen som foretrukket kandidat enstemmig tilslutning fra hovedstyret.

Representantskapet i Norges Bank skal ha et nytt møte onsdag, bekrefter leder Julie Brodtkorb overfor NRK. Representantskapet hadde en første gjennomgang i forrige uke av svarene fra hovedstyret om rekrutteringsprosessen av Tangen.