Tror på 2020-utbytte fra DNB

Det sveitsiske meglerhuset UBS nedjusterer EPS-estimatene for DNB i 2020 og 2021. Videre forventer de at DNB dropper utbytte for 2019, men kjører utbytte på 6,5 pr. aksje for 2020, skriver TDN Direkt.

Ifølge TDN Direkt er det forventet at tapsavserningene til DNB vil overgå det vi så under finanskrisen. UBS forventer at de samlede tapsavsetningene for 2020 til 2022 vil komme på 24 milliarder kroner, mot 14 milliarder kroner under finanskrisen.

UBS har en hold-anbefaling på DNB-aksjen.