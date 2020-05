Reiserestriksjoner førte til resultatnedgang

Fergeselskapet DFDS merker konsekvensene av reiserestriksjonene og stengte grenser, som medførte et fall i driftsresultatet på 10 prosent, skriver selskapet i rapporten for første kvartal torsdag.

Fremtidsutsiktene ser heller ikke lysere ut og selskapet forventer at driftsresultatet vil reduseres til 2 milliarder danske kroner i 2020, mot 3,6 milliarder danske kroner i 2019.

- Vi tilpasser driften for å sikre fortsatt pålitelig og effektiv transport over hele Europa. Med vårt sterke nettverk og erfarne mennesker, vi er godt posisjonert for å møte både utfordringer og muligheter, sier Torben Carlsen, adm. direktør i DFDS.

Inntektene falt med 1 prosent, til 3,8 milliarder danske kroner i første kvartal, og driftsresultatet endte på 610 millioner danske kroner.