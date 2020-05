Korreksjon - IMO2020-fond

Finansavisen omtalte torsdag 7. mai London-fondet IMO Direct Exposure (IMODE), forvaltet av Svelland Capital med Kenneth Tveter som initiativtager og forvalter. Det er korrekt som det står i artikkelen at IMO2020-fondet for alle praktiske formål er nedlagt ved at investorene endret investeringsstrategi og at Kenneth Tveter ikke lenger er forvalter av fondet.

Det fremkom imidlertid i Finansavisen at Tveter hadde fått sparken fra Svelland Capital. Dette er ikke korrekt.

INITIATIVTAGER: Kenneth Tveter avviser at hans fratreden fra IMO Direct Exposure skyldes kursfall. Foto: Vistin Pharma

Finansavisen gjenga også ubekreftede rykter om at fondet hadde kollapset som følge investeringer i at dieselprisene skulle gå til himmels, mens tungolje skulle falle i pris. Tveter avviser at fondet har kollapset, og understreker at bakgrunnen for opprettelsen av fondet handlet om å investere i at IMO2020-kravene ville skape ubalanser i markedet som man ønsket å utnytte.

Han understreker, som det også fremgikk av artikkelen at nedleggelsen av fondet hadde sammenheng med at Covid-19 endret dynamikken i oljemarkedet totalt da oljeetterspørselen har falt med nærmere 30 millioner fat per dag, og at dette overskygger de positive effektene de forventet på etterspørselen som følge av de nye IMO2020-kravene. Dermed forsvant grunnlaget for investeringscaset.

I artikkelen fremkom det at tap på posisjonen mellom diesel og tungolje skal ha medført økte marginkrav, og at fondet ble tvangssolgt. Tveter avviser dette på det sterkeste.

Det fremkom også at Tveter etter å ha sluttet som forvalter av IMO2020-fondet skal ha han ha deltatt i et annet Svelland-fond (STGF) og gått short olje før den siste tidens oljeprisoppgang. Tveter understreker at han ikke har deltatt i forvaltningen av SGTF da han kun har autorisasjon til å delta i forvaltningen av IMODE.

Videre påpekes at Tveter hadde korrekt i sine uttalelser om kortsiktig oljepriskollaps i DN. Ved publisering av artikkelen mandag 20. april endte Brent spot på 25,57 dollar pr. fat, mens den en uke senere sto i 19,99.

Kenneth Tveter fikk ikke anledning til å komme med et svar i forbindelse med artikkelen som ble publisert.

Finansavisen beklager de feilaktige opplysningene om Tveter.

Red.