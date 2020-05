TRAPPER OPP I VANSKELIGE TIDER: – Til tross for økonomisk krise opplever vi at det er mer tilgjengelig kapital i investormarkedet for de rette investeringscasene, hevder Jonas Skattum Svegaarden, fersk daglig leder i Katapult Ocean. Til venstre avtroppende sjef Maren Hjorth Bauer. Foto: Katapult Ocean