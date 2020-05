Årets beste aksjer på Nasdaq

Etter å ha stengt på rekordnivåer den 19. februar, stupte Nasdaq på grunn av coronaviruset den påfølgende måneden, frem til 23. mars. Da hadde indeksen falt 23,5 prosent fra toppen, skriver Marketwatch.

Det er over 2.700 selskaper notert på Nasdaq, og siden den er vektet på markedsverdi, gir Nasdaq 100-indeksen best innsyn i hvilke selskaper som har drevet årets fremgang. Nasdaq-100 inkluderer de største selskapene i Nasdaq Composite Index etter markedsverdi, unntatt finanssektoren.

Tesla på topp

NETFLIX N'CHILL: Netflix har steget nesten 35 prosent på børsen i år. Foto: Dreamstime

Tesla er foreløpig årets vinner, med en oppgang på 86,5 prosent. I fjor steg aksjen «bare» 25,7 prosent, men det tar de igjen i år. Og fredag kom nyheten om at de kunne starte opp fabrikken igjen i Fremont, så da kan det hende at aksjen vil stige litt til i år.

Dexcom har foreløpig steget nesten like mye som Tesla på Nasdaq-børsen, med en vekst på 84,9 prosent. Dexcom produserer glukoseovervåkingssystemer for diabetesbehandling, og holder til i California. Selskapet hadde forsåvidt et godt fjorår også, da de steg 82,6 prosent på børsen.

Av litt mer kjente selskapsnavn i Norge kan vi nevne at PayPal-aksjen foreløpig har steget sjette mest på Nasdaq i år, med 35,2 prosent. Netflix er opp 34,0 prosent i år, mens Amazon er opp 28,1 prosent.