Spinnvill oppgang i Kongsberg Automotive

- Siden den mislykkede rettighetsemisjonen forrige uke (tilsynelatende et forsøk på 0,1 kroner pr. aksje) er aksjen opp 255 prosent til 2,8 kroner pr. aksje. Investorer med ødelagte kalkulatorer har tilsynelatende glemt at Kongsberg Automotive trenger å skaffe egenkapital raskt, skriver Terje Reutz, i SEB Markets i et notat Finansavisen har fått tilgang til fredag.

- Det anslås at egenkapitalbehovet er på rundt 100 millioner euro. Selskapet har 361 millioner i rentebærende gjeld, som handles til 50 prosent rabatt og gir 20-22 prosent gevinst. Det betyr at egenkapitalen i teorien er verdiløs, skriver Reutz videre.

- I sum vil det si at balansen er uholdbar og at en rekapitalisering er uungåelig.

- Hvordan selskapet skal klare seg fremover gjenstår å se, men foreløpig: selg de aksjene du har, avslutter Reutz.

Han understreker at SEB Markets ikke har dekning på KOA og at dette bare er noen refleksjoner etter den siste oppgangen.

Aksjen er opp 27,48 prosent i dag og 123,85 prosent den siste uken.

