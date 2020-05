Aksjemarkedene i Europa snur etter nye smittetall for coronaviruset

Aksjemarkedene i Europa er tirsdag på vei opp igjen, etter nedgang mandag. Den regionale samleindeksen Stoxx Europe 600 er i 11-tiden opp 0,3 prosent til 340,50 poeng, etter et fall på 0,4 prosent mandag.

Den er imidlertid ned 18 prosent siden årsskiftet.

Oppgangen kommer på tross av nedgang på børsmarkeder i Asia.

Gevinstsikring

«Investorene i Asia gjorde som sine kolleger i Europa og USA gjorde i går, benyttet dagen til å sikre gevinster», skriver Roger Berntsen, analytiker og aksjeekspert i Nordnet, i en oppdatering tirsdag.

«Nå som stadig flere land åpner opp sine økonomier er det ventet at smittetallene vil øke fremover. Usikkerheten i finansmarkedet er også ventet å øke i denne perioden», legger Berntsen til.

Lavere smittevekst

Nye coronatall er med på å bidra til børsutviklingen i Europa tirsdag. Ifølge MarketWatch viser tall fra Deutsche Bank at økningen i antallet nye smittetilfeller verden rundt har avtatt fra 2,9 til 1,8 prosent.

Målingen baseres på mobilitetsdata fra Google, som videre viser at Nord-Asia, Norden, Australia, Øst-Europa og USA er de mest åpne økonomiene nå.

Eurosonen henger bakpå imidlertid, og Italia, Frankrike, Spania og Portugal er blant økonomiene som er mest stengt.

Samtidig er det meldt om nye smittetilfeller i kinesiske Wuhan og i Sør-Korea, antallet smittede stiger også i Russland, mens Tyskland har rapportert om den første økningen i smittetilfeller på fire dager, ifølge Bloomberg.

Aksjer i fokus

Underindeksen for helseaksjer bidrar til oppgangen. Denne er opp 0,5 prosent tirsdag formiddag.

Underindeksen for medieselskaper er opp 0,1 prosent. En aksje som medvirker her, er tyske ProSiebenSat.1 Media, som er opp 15 prosent, løftet av at KKR har kjøpt seg opp til 5,2 prosent.

Indeksen for bankaksjene er opp 0,4 prosent.

Telekomindeksen er opp 1,6 prosent, løftet av blant andre Vodafone Group, som er opp 7,7 prosent etter sine positive helårsregnskapstall.

Underindeksen for industrielle selskaper er ned 0,8 prosent. En tyngende faktor er ThyssenKrupp, ifølge MarketWatch. Aksjen er ned 12 prosent etter at selskapet har ha meldt om større tap enn ventet i andre kvartal og varslet at driftsunderskudd på 1 milliard euro ikke kan utelukkes.

Stoxx 600-underindeksen for olje- og gassaksjer er ned 0,4 prosent.

Underindeksen for bilprodusenter og leverandører til bilindustrien er ned 0,4 prosent.