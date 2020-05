Visa ser kraftig økning i digital handel

Visa ser kraftig vekst i digital handel, ifølge Marketwatch. Selskapet peker på at 13 millioner mennesker i Latin-Amerika foretok handelstransaksjoner over internett for første gang i 1. kvartal.

Det tilsvarer omtrent to av ti aktive Visa-kortholdere i regionen.

Konsernsjefen i Visa, Jack Forestell, forteller til Marketwatch at det har vært en økning på 18 prosent i digital handel i USA i april. Tallene er utenom reisesektoren, som opplevde et fall på 45 prosent.

Visa jobber for å forenkle handel over internett. Selskapet har konvertert 10.000 nettsteder som brukte Visa Checkout-knappen til en ny klikk-til-betalingsknapp. Den blir brukt universelt av kredittkortbransjen for å gjøre handel over internett raskere og validere kjøperidentiteter.

Tidligere i mai kom Visa ut med tall for 1. kvartal. Selskapet pekte på at perioden fremover vil bli utfordrende, men at forretningsmodellen er fleksibel og strategien om å flytte penger globalt, er mer relevant enn noen gang før.