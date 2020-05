Jan Haudemann-Andersen snart god for 4 milliarder

Mens Petter Stordalen vasser i hotelltap i Nordic Choice og Tor Olav Trøim knapt har mer enn gjeld igjen etter coronakrisens herjinger skinner solen på investor Jan Haudemann-Andersen.

To måneder inn i coronakrisen er Haudemann-Andersen rikere enn noen gang - markert rikere enn før coronakrisen startet, og rundt 1,5 milliarder rikere enn da Kapital i fjor høst verdsatte ham til 2,2 milliarder kroner.

Kahoot på topp

For spillselskapet Kahoot handles igjen til over 80 kroner på Oslo Børs etter at børskrakket en kort periode sendte aksjen fra over 70 til en bunn på 40 kroner. Dermed har Kahoot passert tidligere kurstopp og er på ny i all time high-terreng.

Jan Haudemann-Andersen er største aksjonær i selskapet med 17,4 millioner aksjer. Bare siden Kapital-beregningen i fjor høst har Haudemann-Andersens Kahoot-aksjer steget i verdi med 950 millioner kroner etter mer enn en tredobling av aksjekursen.

Haudemann-Andersen har nå Kahoot-aksjer for 1,4 milliarder kroner, men skal man tro Arctic-analytiker Henriette Trondsen kan Haudemann forvente seg en kursoppgang på ytterligere 750 millioner kroner.

Det gjorde hun etter at Kahoot la frem en knallsterk kvartalsrapport der de guidet en vekst på mellom 100 og 150 prosent i inneværende år. Og aksjen skjøt opp.

Vaccibody på topp

Haudemann-Andersens andre eventyr er Vaccibody. Selskapet skal på Oslo Børs, og Haudemann-Andersen har brukt perioden før notering på å kjøpe seg opp i selskapet. Det har bidratt til å sende aksjen til værs.

Etter at corona senket kursen fra 110 til 65 kroner har kreftvaksineselskapet løftet seg kraftig, og ble tirsdag handlet til 133 kroner på Oslo Børs - ny rekordnotering.

Haudemann har gradvis kjøpt seg opp til over 8 millioner aksjer.

Så sent som i oktober i fjor ble Vaccibody handlet til 55 kroner i gråmarkedet, og Haudemanns verdistigning utgjør siden det rundt 600 millioner kroner

Men mye av gevinstene kunne vært tapt hvis Haudemann-Andersen ikke hadde vært flink til å selge aksjer. Han gjorde det i ASK og Tandberg Data på 1990-tallet, og kan kunsten fortsatt.

Unngikk tap

For Haudemann-Andersens største investering var helt frem til i fjor høst entreprenørselskapet NRC.

Haudemann klarte ikke å komme ut helt på topp, men solgte i september i fjor brorparten av sine aksjer til 62 kroner stykket, før han solgte ytterligere på 55 kroner. Nå står aksjen i 26 kroner, og Haudemann har bare et fåtall aksjer i selskapet.

Den eneste aksjen har ikke har klart like bra er Techstep der han har vært med helt ned, men her er heller ikke investeringen så stor. Haudemanns aksjer var verdt 110 millioner i høst, men er verdt 75 millioner i dag.

Jan Haudemann-Andersen har i tiår vært en pådriver for investeringer i gull som følge av pengetrykking i samfunnet. Gullprisen har hatt en eventyrlig oppgang de seneste to årene, og kunne bidratt for Haudemann hvis han hadde puttet pengene der han hadde munnen.

Finansavisen er imidlertid ikke kjent med Haudemanns gullinvesteringer, og selv vil han ikke kommentere noe rundt hverken dette eller andre investeringer.