Meglerhus uenige om Salmar-aksjen

Tirsdag la Salmar fram tall for 1. kvartal og leverte en solid inntektsvekst på 22 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I tillegg la selskapet frem et rekordhøy operasjonelt driftsresultat på 1,1 mrd. kroner.

Analytiker Thomas Myrholt i Sparebank 1 Markets gikk blant annet ut å skamroste selskapet etter de solide tallene.

Analytiker skamroser selskap: – De er best i klassen

Nå setter 5 meglerhus kursmål og anbefaling på aksjen:

Arctic Securities oppgraderer fra hold til kjøp og hever kursmålet til 500 kroner pr. aksje, fra tidligere 420 kroner.

SEB nedjusterer kursmålet til 452 kroner pr. aksje fra tidligere 470 kroner og gjentar hold-anbefalingen.

Sparebank 1 Markets gjentar kjøpsanbefalingen med et kursmål på 500 kroner pr. aksje.

Kepler Cheuvreux gjentar kjøpsanbefalingen og hever kursmålet til 470 kroner pr. aksje, fra tidligere 464 kroner.

DNB Markets tar ned kjøpsanbefalingen og sier hold, mens kursmålet senkes fra 480 kroner pr. aksje til 430 kroner.

Arctic ser god utvikling for selskapet og skriver følgende i en oppdatering onsdag: "Selskapet gjorde det betydelig bedre enn konkurrenter i kvartalet da selskapet unngikk vintersår på fisken. Vi har finjustert estimatene og mener den bedre utviklingen i selskapet mot konkurrenter vil vare flere kvartaler fremover", melder TDN Direkt.

SEB er ikke like positive: "Salmar har et mål om å øke volumene de neste 3-5 årene som involverer ny kapasitet offshore og å oppgradere verdikjeden til å bli mer produktiv. Nye investeringer trumfer utbytte for 2020".

DNB Markets mener det er på tide å ta gevinst i sjømataksjen: «Selskapet har en imponerende kostnadskontroll, begrenset nedgradering av fiskekvaliteten og en jevn slakting gjennom kvartalet som ga en ebit pr. kilo på nesten det dobbelte av snittet i sektoren. Imidlertid reduserer vi anbefalingen som følge av den seneste kursoppgangen»

Aksjen omsettes i skrivende stund for 450,30 kroner pr. aksje og er opp 0,51 prosent.