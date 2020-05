Handelsbanken: – Vi kommer til å se betydelige fall over hele fjøla

Handelsbanken ser på høydepunktene og nøkkeltallene for uken i dagens morgenrapport. Blant annet tikker det inn en rekke viktige tall fra USA som ikke ser lovende ut, ifølge banken.

– Vi kommer til å se betydelige fall over hele fjøla, skriver banken om tallene fra USA.

Internasjonalt er det flere markeder som holder stengt mandag, blant annet i Storbritannia og USA (Memorial Day). Det fører uansett ikke til stillhet i ordkrigen mellom USA og Kina, ei heller urolighetene i Hong Kong.

"Aksjemarkedene i Hong Kong falt kraftig rett før helgen, og det har også vært noe videre nedgang i løpet av natten. Bildet for Asia for øvrig har imidlertid vært mer blandet, med en god oppgang i Japan som følge av meldinger om noe mildere restriksjoner mot coronaviruset", står det i morgenrapporten.

Hovedpunkter fra USA

Morgenrapporten fra Handelsbanken tar for seg følgende hovedpunkter fra USA:

Torsdag kommer tall for ordreinngangen i april. Totalen er ventet ned med nærmere 20 prosent. Holdes de volatile transportordrene utenom ser konsensus for seg et fall på 15 prosent. Tallene vitner om svært lav aktivitet i amerikansk industri, som følge av svak innenlandsk og global etterspørsel kombinert med omfattende nedstengninger.

Fredag kommer tall for privat inntekt og konsum, hvor det igjen er ventet heftige fall. Samlet privat forbruk er nemlig ventet å ha falt med nærmere 13 prosent i april.

Fredag kommer også tall for konsumdeflatoren (PCE). Konsensus venter nedgang i kjerneprisveksten, konsumdeflatoren renset for mat- og energivarer, på 1,1 prosent i april, etter 1,7 prosent i mars.

Eurosonen

Fra eurosonen kommer det denne uken en rekke sentimentmålinger for mai. Handelsbanken mener, i likhet med PMI-tallene fra sist uke, at stemningen er noe bedre fra de spesielt lave nivåene observert i april.

Mandag kommer de tyske IFO-indeksene for mai, mens det på torsdag kommer ulike sentimentmålinger fra EU-kommisjonen. De foreløpige tallene for konsumenttilliten i april, viser en forsiktig forbedring, skriver Handelsbanken i morgenrapporten.

"Det kommer også et knippe svenske nøkkeltall denne uken. I dag får vi arbeidskraftundersøkelsen for april, hvor våre kollegaer ser for seg at ledigheten har steget til 8,0 prosent (sesongjustert), opp fra 6,7 prosent i mars. Timeverkene ventes kraftig ned", står det i rapporten.

Norge

På onsdag og fredag kommer tall for henholdsvis AKU- og registrert arbeidsledighet, tirsdag kommer den kvartalsvise oppdateringen på konsumenttilliten fra Finans Norge/ Kantar TNS, og på onsdag kommer tall for detaljomsetningen i april.

"Det er nok grunn til å tro at ledigheten har avtatt videre gjennom mai måned, og vi ser for oss at den ble registrert til 6,7 prosent ved utgangen av måneden", står det i rapporten.

"Vi ser også for oss en nedgang på 1 prosent i detaljomsetningen".