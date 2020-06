TAR UTBYTTE FOR Å BETALE SKATT: Etter fjoråret bevilges det et aksjeutbytte på 142,7 millioner kroner, som er på linje med nivået i 2018. – Det aller meste av dette, et sted mellom 80 og 85 prosent, medgår til betaling av formuesskatt og skatt på utbyttet, sier Dag Rasmussen. Foto: Jacob Buchard