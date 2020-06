Her er Norges Banks Tangen-grep

Her er hovedtrekkene i NBIMs arbeidskontrakt med Tangen.

– Disse valgte strukturene skaper tilstrekkelig avstand mellom Nicolai Tangens privatøkonomi, AKO-systemet og den jobben han skal utføre som leder av Norges Bank Investment Management, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, som leder Norges Banks hovedstyre.

– Noen har forsøkt å skape et inntrykk av at ansettelsesprosessen har vært overfladisk. Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste, sier Olsen.

Det har hele tiden vært klart at det gjensto betydelig arbeid for å få detaljer på plass da Tangen ble kunngjort som ny sjef 26. mars, erkjenner Olsen. Han mener dette arbeidet nå er gjort, og at Tangen kan gi forvaltningen et nytt løft i årene som kommer.

– Jeg kutter alle bånd med AKO så lenge jeg sitter i Oljefondet. Jeg vil kun ha én hatt, og det er Oljefond-hatten, sier Tangen selv.

– Dette er en sunn og fin debatt, sier han også.

– Jeg har i denne prosessen aldri tenkt å trekke mitt kandidatur. Det er en tøff jobb å være leder for Oljefondet. Det er ikke for pingler.

Tiltakene

* Tangens stemmerett i AKO Capital reduseres til 43 prosent. Andre ansatte i AKO kjøper. Det oppnevnes tillitsmann som vil utøve Tangens stemmeretter via selskapet DHSN. Denne tillitsmannen er advokat Erik Keiserud, opplyser visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

TILLITSMANN: Erik Keiserud skal forvalte Tangens eierskap i AKO. Foto: Iván Kverme

* Alt utbytte fra Tangens eierskap i AKO blir donert til stiftelsen AKO Foundation.

* Tangen trer ut av alle AKO-verv.

* Gabler Investments skal forvalte Tangens personlige formue i AKO-fondene etter diskresjonært mandat. En fullmektig håndterer all dialog med Gabler. VG skriver torsdag at det er advokat Haakon Blaauw. Ordningen skal innebære at Tangen ikke vil vite hva han er investert i, og sikre at ikke uønsket informasjon tilflyter Tangen.

– I en overgangsperiode, før det skjer endringer i fondet. kan det dukke opp enkeltsaker vi må behandle. Det er vi forberedt på, sier Olsen.

* I seks måneder etter sin avgang fra NBIM kan ikke Tangen yte tjenester eller gå inn i verv i AKO-systemet.

– Jeg har ingen personlige relasjoner til Keiserud eller Blaauw, sier Tangen.

– Det har aldri vært noe tema eller noe krav fra Norges Bank at Tangen skal flytte hele sin formue hjem, sier Olsen.

Det har heller ikke vært noe krav fra Norges Bank om at Tangen selger seg ut av AKO Capital.

– Hadde jeg fått et krav om å selge meg ut av AKO Capital, ville jeg ikke søkt på jobben. Da ville jeg ikke vært her, sier Tangen.

Skatteparadis

Representantskapet i Norges Bank fastslo 11. mai at det måtte etableres en klausul knyttet til Tangens personlige forvaltning både før og etter fratreden som tar hensyn til habilitet og gir betryggende sikkerhet for at daglig leder entydig tjener Oljefondets interesser. Det er også avgjørende viktig med full åpenhet om Tangens personlige eierforhold, fastslår representantskapet, som uttrykte tvil om eierskap i skatteparadis var forenlig med åpenhet.

– Jeg har et nyansert syn på skatteparadiser, sier Tangen.

– Jeg stiller meg fullt og helt bak NBIMs forventingsdebatt om skatt, om at skatt skal betales der inntektene opptjenes.