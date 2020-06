Innsidere kjøper i NTS

Amble Investment AS har kjøpt 5.000 aksjer til en kurs på kr 33,50 pr. aksje i Ice Fish Farm AS rettede emisjon, melder selskapet i en børsmelding.

Ice Fish Farm AS er datterselskap i NTS.

Odd Reidar Øie, styremedlem i NTS eier 99,995 prosent av aksjene i Amble Investment AS, Vidar Øie Nilsen, varamedlem til styret i NTS er daglig leder og styremedlem i Amble Investment AS og Kari Øie Nilsen, varamedlem til styret i NTS, er styrets leder i Amble Investment AS.

Alle er primærinnsidere i NTS.