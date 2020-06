Goldman Sachs tror kronen vil styrke seg

Goldman Sachs har begynt å shorte dollaren etter at gjenåpningen av økonomien forventes å få investorer til å gå ut av den tradisjonelt trygge havnen, skriver CNBC.

I en analyse publisert i helgen skriver investeringsbankens strateger at det er for tidlig å si om om hvordan valutaen vil utvikle seg på lang sikt, men akkurat nå virker en shortposisjon på dollaren attraktivt.

Investeringsbanken trekker frem at den norske kronen er godt posisjonert til å utkonkurrere de andre valutaene under resten av coronapandemien med kursmål på 8,75 kroner mot dollaren. For øyeblikket koster en dollar 9,70 kroner.

«Demografi og medisinsk infrastruktur gjør Norge bedre rustet enn mange andre land. Samtidig har landet en sterk økonomi. Mens andre land blir tvunget til å begrense de finanspolitiske virkemidlene eller låne penger, er Norge i stand til å bruke midler fra investeringer i utlandet», skriver Zach Pandl og Kamakshya Trivedi i Goldman Sachs.