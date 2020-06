Nordnet-kundene kaster seg over videokonferanse-aksje

Småsparerne hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 21,2 milliarder kroner i mai og netto ble det kjøpt for 785 millioner kroner. Pexip troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 69,6 millioner.

Ser man derimot på hvilke aksjer som er mest omsatt så blinker Kongsberg Automotive seg ut som en soleklar kandidat. Aksjen er i løpet av mai måned omsatt for over 1,3 milliarder kroner, noe som må anses som ekstremt.

– Jeg er nok ikke den eneste som sitter og ser på markedet hver dag og lar seg forbløffe av det sterke markedet vi har sett de siste 1,5 månedene. Siden bunnen i slutten av mars er både S&P-500, Nasdaq og Oslo Børs opp i området 20-35 prosent. Dette til tross for at antall arbeidsledige i USA og Norge er på skyhøye 10-15 prosent, som er verre enn den store depresjonen på 30 tallet, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Mest kjøpt Selskap Beløp Pexip Holding 69 669 554 BerGenBio 68 897 444 Aker BP 60 603 056 Frontline 51 097 296 Telenor 45 545 012 Yara International 37 212 345 Hunter Group 29 752 220 Scatec Solar 29 737 490 Tesla, Inc. 25 926 903 XXL 24 150 408

Tar gevinst

På salgstoppen troner Bouvet, Norwegian Air Shuttle og Europris som de mest solgte aksjene i mai måned.

– Bouvet har til tross for et stort salg blant Nordnet sine kunder lagt bak seg en veldig god utvikling så langt i 2020. Aksjen er opp hele 25 prosent, og til sammenligning er Oslo Børs ned 14 prosent. Samtidig viser kundelistene til Bouvet at de har stor eksponering mot oljesektoren og der har man fått flere varsler om kutt i antall ansatte. Jeg tror investorene derfor velger å sikre gevinst fremover å håpe på at Bouvet rir av stormen, sier investeringsøkonomen.

Mest solgt Selskap Beløp Bouvet -127 522 497 Norwegian Air Shuttle -33 080 104 Europris -21 109 916 Equinor -20 737 731 NEL -18 962 548 Mowi -14 360 576 Bonheur -8 796 777 Biotec Pharmacon -8 566 546 Bakkafrost -7 411 140 Sbanken -6 847 600

Spår oljen opp

Investeringsøkonomen har fortsatt tro på en positiv utvikling i oljeprisen og mener det er realistisk men pris på 45 dollar pr. fat når den vestlige verden åpner opp.

– Vi har også fått flere signaler om at verdens flyselskaper allerede fra juni av vil starte å åpne opp for ferie-ruter igjen, noe som vil gjøre et kraftig innhogg i oljeetterspørselen. Så blir det spennende å se om en eventuelt høyere oljepris (45-50 USD) gjør at de oljeproduserende landene «jukser» i sine kutt og der igjen øker tilbudet, sier han.