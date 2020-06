Kontrollerer Solon med leide aksjer

Som regel anses det som svært positivt at sentrale personer i et selskap har en betydningsfull aksjeeksponering. Særlig når innsiderne kjøper aksjer i en krise, er deres kjøp ekstra interessante. Man kan da tolke at de har en sterk fremtidstro på selskapet.

I Solon Eiendom har flere i ledelsen og i styret tunge aksjeeksponeringer, men de gjøres ikke alltid gjennom tradisjonelle aksjekjøp.

De gjøres i stedet gjennom relativt sett knøttsmå handler, samt: Aksjeeksponering skjer i stedet gjennom derivater. Derivatene er også flere og de har korte løpetider.

En gjennomgang Finansavisen har gjort viser at hele 12,4 prosent av selskapet kontrolleres gjennom forwardkontrakter og TRS-derivater (total return swap).

En TRS er et derivatprodukt som gir eksponering mot kurssvingningene i aksjen uten å fysisk eie den, og typisk er en investeringsbank motpart.

Aksjonærer i Solon Eiendom Aksjonær Eierandel Verdi i mill.(Kurs:27) Runar Vatne/Vatne Property/Vatne Equity 25,20% 504,6 Simen Thorsen/Hortulan 21,81% 382,8 Tore Aksel Voldberg/Skøien/Dukat 18,38% 368,0 Øystein Landvik / UFI 9,68% 193,8 Danske Bank 7,88% 156,0 Joh Johannson Eiendom 6,74% 135,0 DNB 5,45% 109,1 Verdipapirfondet Norge Selektiv 2,71% 54,4 Svenska Handelsbanken 1,88% 37,7 Danske Invest Norge Vekst 1,85% 36,9 Norron Sicav - Target 1,69% 33,9 John Galt/Andreas Martinussen 1,09% 21,6 Solon Eiendom ASA 1,09% 21,6

Ville vært stor eier

Den med størst eksponering i Solon er styremedlem Øystein A. Landvik. Rett før nyttår rullerte Union-toppen TRS-er og forwardkontrakter med rundt syv millioner aksjer med en innløsningskurs rundt 37 kroner.

Denne ene posisjonen alene står for 9,4 prosent av aksjene i Solon Eiendom, men ettersom det er snakk om TRS-er fremkommer han ikke en gang på aksjonærlisten.

Landviks TRS-posisjoner ligger i investeringsselskapet UFI, som Landvik eier sammen med sine Union-partnere, og har i flere omganger blitt rullert i forkant av utløpsdato. Senest skjedde dette i mars.

Da ble avtalene på nytt rullert og har nå utløpsdato 19. juni. Tilbakekjøpskursen er rundt 27 kroner. Det betyr sannsynligvis at Landvik kun har realisert et tap på mellom 60 og 70 millioner kroner.

Finansavisen har de seneste dagene forsøkt å få kommentarer fra Landvik om hans TRS-bruk, og om tapsanslagene er korrekte, uten å få svar.

Også derivater hos Thorsen

Jeg kan ikke se hvordan dette kan ha nyhetens interesse Simen Thorsen, Solon Eiendom

Simen Thorsen er styreleder og var en av grunnleggerne av Solon Eiendom i 2006. Privat og gjennom selskapet Hertulan eier han rundt 20 prosent av eiendomsutvikleren.

I tillegg har Thorsen en forwardterminkontrakt som eksponerer ham for ytterligere to millioner aksjer.

Totalt kontrollerer han rundt 22 prosent av Solon og rulleringer av disse derivatene har forekommet hver tredje måned. Thorsen så Solon-aksjen falle kraftig i forkant av rulleringsdatoen den 20. mars. Posisjonen ble rullert i slutten av desember til en kurs på 37,59 kroner, og Thorsens papirtap var derfor trolig mellom 15 og 20 millioner kroner ved rulleringen i mars.

«Avtalen gjøres faktisk opp daglig "mark to market" og kan løpende både rulleres videre for en ny periode eller avsluttes», skriver Thorsen i en epost.

OGSÅ DERIVATER: Styreleder Simen Thorsen i Solon Eiendom er også eksponert gjennom derivater. Foto: NTB Scanpix

Styrelederen forholder seg nå til oppgjørsdato den 19. juni, hvor alt over kurs 27,62 kroner blir gevinst. Med dagens kurs på 26,50 er imidlertid posisjonen trolig rundt to millioner kroner i minus.

«Denne eiendelen er børsmeldt i henhold til gjeldende lover og regler», fortsetter Thorsen.

Hjelpes av egne kjøp

Solon Eiendom-aksjen har kursmessig vært gjennom en turbulent vinter og vår, som resten av Oslo Børs. Det kraftige kursfallet ble utløst samme uke som norske myndigheter iverksatte sine tiltak – i uken fra 9. til 13. mars. Solon Eiendom-aksjekursen falt den uken 22 prosent, fra 36 til 28 kroner.

13. mars initierte imidlertid styret et tilbakekjøpsprogram. Som Finansavisen har skrevet et par ganger denne våren, er Solon Eiendom en ivrig kjøper av egne aksjer.

I perioden fra 16. mars til 7. mai sto selskapet selv for kjøpet av hver tredje aksje i markedet.

I midten av april uttalte Thorsen til Finansavisen at han mente dette var en god forvaltning av selskapets overskudd:

«Vi mener tilbakekjøpene er en god måte for oss å forvalte selskapets kapital på.»

På spørsmål om hvordan selskapet håndterer at det som kan se ut som om støttekjøp av aksjen, samtidig som det forekommer utstrakt bruk av derivater, svarte Thorsen den gangen:

«Det blir feil av meg som styreleder å kommentere det. Vi har fått en innstilling fra administrasjonen, og alle andre innsigelser blir bare spekulasjoner.»

Nå sier Thorsen:

«Mitt inntrykk er at aksjeeierskap gjennom det være seg TRS- eller terminavtaler er både en normal og utbredt innrettelse. Jeg kan derfor ikke se hvordan dette kan ha nyhetens interesse.»