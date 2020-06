DNB-strateg Paul Harper tar kritikk for at strategene ikke så børsoppgangen

SELVKRITIKK: – Det er fair å si at vi har undervurdert hvor sterk rekylen har vært. Jeg må si jeg er overrasket, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB og viser til at Oslo Børs aldri har vært dyrere.

Aksjemarkedene har gått som et hurtigtog, mens aksjestrategene har sittet igjen på perrongen. I går dundret Oslo Børs opp over 2 prosent. DNB-strateg Paul Harper tar selvkritikk, men sammenligner børsprisingen nå med det verste man så under dotcom-boblen for 20 år siden.

– Det er fair å si at vi har undervurdert hvor sterk rekylen har vært. Det var basert på forventningene om at estimatene ville holde tilbake oppgangen. Jeg må si jeg er overrasket.

– Men så var jeg telekomanalytiker på slutten av 1990-tallet, og da gikk også kursene høyere enn man trodde var mulig. Etter hvert så man at kursene var for høye, men det tok litt tid før de kom ned igjen, sier Paul Harper.

Oslo Børs har nå en P/E-multippel på 21 ganger inntjeningen. På månedlig basis er det enda høyere enn under dotcom-boblen Paul Harper, DNB

– Vanskelig å forsvare

Men hvor mye skal aksjemarkedet stige før aksjestrategene kaster inn håndkleet og anbefaler kjøp av aksjer?

– Når kursene er så høye i forhold til estimatene må man se at inntjeningen forsvarer prisingen. Hvis estimatene kommer opp kan man argumentere med at oppgangen er lettere å forsvare, men akkurat nå er prisingen utfordrende.

– Hvis estimatene kommer opp vil vel aksjekursene allerede ha steget?

– Ja, men nå har kursene gått mye mer enn inntjeningen slik at det er vanskelig å forsvare prisingen ved hjelp av tradisjonelle metoder. Da må veksten være tilnærmet normal, men jeg tror den vil være dårligere i og med at bedrifter må tilpasse seg en tid der de må ha større varelagre og dårligere vareflyt.

Høyere enn dotcom

– Oslo Børs har nå en P/E-multippel på 21 ganger inntjeningen. På månedlig basis er det enda høyere enn under dotcom-boblen selv om det da kan ha vært enda høyere på enkelte tidspunkter, sier Harper.

Oslo Børs prises dermed omtrent på nivå med New York-børsen selv om Oslo Børs normalt har langt lavere multipler som følge av lavere teknologieksponering. I USA prises S&P 500-indeksen til en P/E på 21,6 mot en topp på 26 under dotcom-boblen.

– P/E-multiplene er høye fordi inntjeningsforventningene har falt, mens kursene har gått opp. Det er ikke bare dyrt basert på de neste 12 månedene, som er unntakstilstand, men også for neste års inntjening når ting er mer normalt.

At det er blitt så dyrt forklarer han med forvaltere som har ligget med lavere eksponering enn ønskelig.

– Merrill Lynch Fund Managers Survey viser at forvalterne har vært forsiktig, og mange er det fortsatt. For hver dag som går med børsoppgang blir de mer og mer ukomfortable, så da kommer kjøpsinteressen for å redusere undervekt.

– I tillegg kommer shortinndekning. At smittespredningen ikke har blomstret opp er også positivt, sier Harper.

– Lar seg ikke lett forsvare

– Men at posisjoneringen har vært negativ er nok den faktoren som trumfer det fundamentale bildet.

– Mener du at Oslo Børs er feilpriset?

– Det skal man være forsiktig med å si, men jeg synes prisingen for lite reflekterer risiko for at det ikke skal gå helt perfekt fremover. Det er ingen sikkerhetsmarginer. Vi kan få oppblomstring av smitte samtidig som permitterte kan miste jobbene sine permanent, hvilket vil gjøre at husholdningene vil prioritere nedbetaling av lån som gir lavere etterspørsel etter varer og tjenester.

Harper understreker at lave renter ikke er noe nytt fenomen, men at det er vanskelig å forklare hele aksjekursoppgangen basert på dette.

– At rentene er lave i Europa og Japan er ikke noe nytt selv om de har kommet noe ned i USA.

– Vi mener man må være forsiktig og ydmyk for børsoppgangen som har vært drevet av flyt og momentum som ikke lett lar seg forsvare, sier Harper.