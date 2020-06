– Kan ikke huske noe tilsvarende

OVERRASKET: Corporatesjef Ove Gusevik i SpareBank 1 Markets ble i likhet med mange andre svært overrasket over den kraftige børsrekylen. At mai skulle bli en rekordmåned, var det siste han ventet da coronakrisen inntraff.

OVERRASKET: Corporatesjef Ove Gusevik i SpareBank 1 Markets ble i likhet med mange andre svært overrasket over den kraftige børsrekylen. At mai skulle bli en rekordmåned, var det siste han ventet da coronakrisen inntraff. Foto: Siv Dolmen

– Jeg kan i mine 30 år som finansiell rådgiver i det norske aksjemarkedet ikke huske noe tilsvarende i løpet av én måned.

Corporatesjef Ove Gusevik i SpareBank 1 Markets kan noe overrasket konstatere at meglerhuset satte ny rekord når det gjelder egenkapitalemisjoner og strukturerte nedsalg i løpet av én måned.

Totalt var meglerhuset med på slike transaksjoner for 8 milliarder kroner i mai.

– Hadde noen sagt til meg da coronakrisen inntraff at vi skulle sette rekord i mai, hadde jeg overhodet ikke trodd på dem. Vi ventet en svak måned, ikke minst på grunn de av mange helligdagene, så det var overraskende, sier han.

– Mye kapital på sidelinjen

Til tross for de negative økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien, har verdens børser hentet seg lynraskt inn igjen. Siden bunnen 23. mars har Oslo Børs' hovedindeks steget rundt 30 prosent. I mai var oppgangen på vel 3 prosent.

– Børsene har overrasket mange av oss ved å komme så raskt tilbake, sier Gusevik.

Meglerne og rådgiverne han leder hjalp flere selskaper med å få inn frisk egenkapital i mai. Scatec Solar hentet 2 milliarder kroner, mens Kongsberg Automotive fikk inn én milliard.

– Interessen var bra. Det er mye kapital på sidelinjen og vi opplever at mange sliter med det lave rentenivået. Det er et godt marked å hente kapital i, med unntak av innen oljeservice som er verre enn noensinne, fastslår Gusevik, som mener flere selskaper burde benytte den kraftige børsoppgangen til å hente kapital.

– Spørsmålet er hvor robust aksjemarkedet vil være når andre- og tredjekvartalstallene kommer. For mange selskaper vil de åpenbart være mye svakere enn på samme tid i fjor, sier Gusevik.

Nedsalg

I tillegg til innhenting av kapital har SpareBank 1 Markets bistått flere aktører med å selge større aksjeposter.

Etter innspill fra meglerhuset solgte investor Bjørn Rune Gjelsten for 325 millioner kroner i interiørkjeden Kid for å skape mer likviditet og flyt i aksjen. Da hadde kursen steget rundt 40 prosent siden årsskiftet.

– En annen motivasjonsfaktor er at Kid kan bli en del av hovedindeksen, som vil gjøre aksjen mer attraktiv å investere i. For å bli en del av indeksen må omsetningen være på et visst nivå og hovedaksjonæren kan ikke eie mer enn 25 prosent. Derfor solgte vi oss ned til nettopp denne prosentsatsen, sa Gjelsten i et intervju med Finansavisen i forrige uke.

Sammen med konkurrentene i ABG Sundal Collier, bisto SpareBank 1 Markets Skagerak Energi med å selge seg ut av Fjordkraft. Også det ble gjort etter en formidabel kursoppgang siden nyttår.

Frykter tilbakeslag

Gusevik venter at også juni kan bli en aktiv måned før feriemodusen slår inn i juli og august.

– Jeg tror mange tenker at det er greit å sikre seg kapital før ferien i stedet for å vente til høsten når ingen vet hvordan verden vil se ut.

– Hvordan tror du aksjemarkedet vil utvikle seg til høsten?

– Jeg frykter et tilbakeslag. Ting har gått veldig bra, veldig raskt.