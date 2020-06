Ny eiendomskule for J.B. Ugland på Helsfyr

Salget av Fyrstikkalléen 3 på Helsfyr ga en solid gevinst for Johan Benad Ugland-familien i Grimstad i fjor.

Fjorårsregnskapet til J.B. Ugland Holding viser et årsresultat på 205 millioner kroner, mot 311 millioner kroner i 2018. Mesteparten av overskuddet begge årene skyldes gevinster ved salgene av datterselskapene Fyrstikkalléen 1 AS og Fyrstikkalléen 3 AS.

I 2018-regnskapet ble gevinsten på salget av aksjene i Fyrstikkalléen 1 anslått til 295 millioner kroner. Gevinsten ved salget av naboeiendommen beløper seg til 158 millioner kroner.

Ugland-selskapet er største eier i eiendomsprosjektene med en andel på 60 prosent. Otterlei Group i Arendal eier 20 prosent og Vedal Investor 17 prosent. Vedal Investor er et datterselskap av entreprenørbedriften Vedal i Oslo, som står for byggingen.

– Et par gode år

– Vi har hatt et par gode år i eiendomsvirksomheten hvor det er realisert store utviklingsprosjekter som det har vært arbeidet med i flere år, sier adm. direktør Johan Martin Ugland til Finansavisen.

Han venter ikke tilsvarende gevinster i den nærmeste tiden, men sier at det som nå er realisert muliggjør investeringer i nye utviklingsprosjekter.

For Fyrstikkalléen 1 er det lagt opp til at det skal gjennomføres et endelig oppgjør med kjøperne ved ferdigstillelse av bygget i sommer. Det er avsatt 45 millioner kroner til estimerte forpliktelser i forbindelse med aksjesalget. En eventuell reduksjon i byggekostnadene vil tilfalle selskapet. I så fall øker gevinsten tilsvarende.

Når det gjelder Fyrstikkalléen 3 har selger ansvaret for klargjøringen av bygget og har stilt sikkerhet overfor kjøper for husleieinnbetalinger for ledige arealer i fem år.

Eiendom er det viktigste forretningsområdet for J.B. Ugland-konsernet, som også er engasjert i shipping, fornybar energi og annen investeringsvirksomhet.

Etter fjoråret er det bevilget et aksjeutbytte på 150 millioner kroner. Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen i holdingselskapet 1.072 millioner kroner.

HAR TRO PÅ DET LANGE LØPET: – Hvordan pandemien kommer til å påvirke oss på lengre sikt er ikke enkelt å si nå, men vi jobber videre med prosjektene våre og har tro på det lange løpet, sier Johan Martin Ugland. Foto: Privat

Sør- og Østlandet

Eiendomsaktiviteten drives i regi av J.B. Ugland Eiendom med utvikling, entreprenørvirksomhet og forvaltning som satsingsområder. Eiendomsutviklingsdelen omfatter både bolig- og næringsbygg, og er konsentrert om de største Sørlandsbyene og det sentrale Østlandsområdet.

I fjor investerte J.B. Ugland i en sentralt plassert bygård i Grimstad og i Fyrstikktorget i Oslo. I tillegg ble det vedtatt investeringer i to boligprosjekter i Arendal. I første kvartal i år er det besluttet ytterligere investeringer i et kontorprosjekt i Kristiansand sentrum og i et boligprosjekt i Arendal.

I tilknytning til Sørlandets Teknologipark eier selskapet gjennom Grøm Eiendom et tomteareal på cirka 95.300 kvadratmeter for å sikre utviklingen i området. Her er det regulert inn områder for både handel, kontor og bolig.

Entreprenørvirksomheten er ansvarlig for gjennomføring av konsernets byggeprosjekter. Det var jevn aktivitet i 2019, blant annet med Kanalbyen i Kristiansand, prosjektet I4Helse på Campus Grimstad og oppføring av nytt kontorbygg for selskapene i J.B. Ugland-konsernet.

I Kanalbyen ble 126 leiligheter ferdigstilt i 2018 og ytterligere 88 leiligheter overtas av leilighetskjøperne i disse dager. Et byggeprosjekt på Havstadodden i Arendal ble igangsatt høsten 2019.

Innenfor forvaltning er eiendomsporteføljen hovedsakelig lokalisert i Grimstad. Den består av cirka 32.000 kvadratmeter kontor- og forretningsarealer i Sørlandet Teknologipark. J.B. Ugland forvalter også rundt 43.000 kvadratmeter undervisningslokaler for Universitetet i Agder, avdeling Grimstad.

Har fem bilskip

I shipping har J.B. Ugland konsentrert seg om eierskap i mindre og mellomstore bilskip. Fem slike fartøyer er utleid til japanske K-Line og til United European Car Carriers; UECC, i Oslo.

Hvert av skipene har plass til mellom 950 og 2.080 personbilenheter. Bilskip er et marked selskapet har tro på, og der Ugland har lange tradisjoner både gjennom UECC, som i sin tid ble etablert i Grimstad, og som partner med Leif Höegh & Co. i daværende Höegh-Ugland Auto Liners; HUAL.

Selskapet har også en eierandel på vel 40 prosent i et roll on/roll off-fartøy. Anskaffelsesprisen for skipene oppgis til 414 millioner kroner.

J.B. Ugland Fornybar Energi har investert i småkraft med en andel på 51 prosent i Nape Kraft. Kraftverket ligger på Nape i Fyresdal og ble igangsatt i august 2013. Det har en installert effekt på 2,0 MW og en anslått middelproduksjon på 7,6 GWh.

Investeringsaktiviteten er hovedsakelig knyttet til plasseringer i investeringsfond, markedsbaserte aksjer, obligasjoner, private equity og likviditetsforvaltning.

Denne porteføljen var ved utgangen av desember på 238 millioner kroner.

Innenfor venture har konsernet flere investeringer gjennom aksjer og andeler i Skagerak Venture Capital, Skagerak Seed Capital og Skagerak Maturo-fondet. Gjennom Agder Research Holding er Ugland aksjonær i forskningsinstituttet NORCE.

J. B. Ugland Holding eier 62 prosent av aksjene i Luxnordic Wealth Management S.A., som driver kapitalforvaltning og tilbyr andre finansielle tjenester i Luxemburg.

Begrenset covid-19-effekt

J.B. Ugland har en solid posisjon innenfor utvikling og utbygging av næringseiendom og boliger. Utviklingen i eiendomsmarkedet i regionen vil derfor ha stor betydning for resultatene fremover.

Styret påpeker at covid-19-utbruddet i 2020 har ført til en vesentlig markedsmessig og makroøkonomisk usikkerhet, men opplyser at effekten foreløpig har vært begrenset.

– Boligsalget for våre prosjekter har vært bra og vi har solide leietagere. Finansporteføljen er den som naturligvis har vært mest påvirket, men vi har en lav risikoprofil og den har ikke falt like mye som børsen. Det var verst i mars, men den har nå hentet seg godt inn, sier Johan Martin Ugland.

– Det er allikevel mye usikkerhet. Hvordan pandemien kommer til å påvirke oss på lengre sikt er ikke enkelt å si nå, men vi jobber videre med prosjektene våre og har tro på det lange løpet, sier han.

Lønn og andre innberetningspliktige ytelser, inkludert bonus, for Johan Martin Ugland beløp seg i fjor til nær 4,2 millioner kroner.