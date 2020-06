Targovax inngår samarbeid med amerikansk teknologiselskap

Bioteknologiselskapet Targovax har inngått avtale med Explorations in Global Health (ExGloH), som er en divisjon i det amerikanske teknologiselskapet Leidos, melder selskapet i en børsmelding torsdag.

Sammen skal selskapene vurdere potensialet ved å benytte ONCOS onkolytiske adenovirus for å produsere Microtide sjekkpunkthemmer-peptider i kreftsvulster.

I første omgang omfatter samarbeidet om konseptet fungerer teknisk og selskapene skal gjennomføre pre-kliniske forsøk. Hvis dette går etter forventningen kan ONCOS-Microtide kombinasjonen etableres som en plattform som kan utvides.

- Vi er godt i gang med preklinisk utvikling av den andre generasjonen av ONCOS-virus og vi har god tro på at ONCOS og Microtide -kombinasjonen kan bli en viktig brikke i dette arbeidet - til og med fungere som en plattform for fremtidige kliniske produktkandidater. Leidos er en samarbeidspartner med en unik klasse av nye sjekkpunkthemmere som vi mener passer perfekt inn i våre onkolytiske virus, sier dr. Erik Digman Wiklund, sjef for forretningsutvikling (CBO) i Targovax.