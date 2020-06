Brann ved Grieg Seafood-anlegg på Shetland

Sjømatselskapet Grieg Seafood har fått skader på deler av utstyret i yngleavdelingen ved settefiskanlegget i Girlsta på Shetland, melder TDN Direkt torsdag.

Hendelsen vil ikke ha innvirkning på planene for utsett i sjø.

– Mesteparten av fisken i den avdelingen og all fisken i de andre avdelingene er ikke påvirket og produksjonen pågår. Hendelsen vil ikke påvirke planer for utsett i sjø, sier Kristina Furnes, kommunikasjonssjef i Grieg Seafood, til TDN Direkt.

Furnes opplyser også om at anlegget er forsikret og at selskapet ser på hendelsesforløpet for å kartlegge hva som har skjedd.

Aksjen er i skrivende stund ned 0,55 prosent.