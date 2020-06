Gjelsten håvet inn 448 mill.

God utvikling i alle virksomhetsområder samt salg av enkelteiendommer samt aksjene i BEWiSynbra Group bidro til at Gjelsten Holding fikk et svært godt resultat i 2019.

I en melding for 2019-regnskapet skriver selskapet at konsernet sitter på store tomtearealer med et betydelig potensial for fremtidig verdiskapning innen eiendomsutvikling. Sammen med strategiske posisjoner innen industri- og handelsvirksomhet forventer de at dette bidrar til verdiskapning fremover.

Gjelsten Holding Gjelsten Holding (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 3.395 3.207 EBITDA 730 655 Driftsresultat 544 481 Resultat før skatt 448 382 Fabritius (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 618 569 EBITDA 164 117 Driftsresultat 120 77 Resultat før skatt 81 33 Profier (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 103 327 EBITDA 40 225 Driftsresultat 27 214 Resultat før skatt 15 200 NOAH (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 646 575 EBITDA 201 165 Driftsresultat 151 137 Resultat før skatt 150 134 Ultimovacs (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 0 0 EBITDA −63 −56 Driftsresultat −66 −57 Resultat før skatt −61 −55 Sport 1 Gruppen (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 1.820 1.654 EBITDA 96 89 Driftsresultat 71 69 Resultat før skatt 66 63 Kid (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 2.342 1.467 EBITDA 340 250 Driftsresultat 290 213 Resultat før skatt 279 200

Reguleringsproblemer

Boligutvikleren Profier var den eneste av Gjelstens virksomheter som viste markert nedgang i fjor. I 2019 solgte selskapet i overkant av 200 boliger som blir levert i perioden 2020 til 2022 med en verdi på 1,1 milliarder.

Den resultatmessige nedgangen fra 200 millioner i pluss i 2018 til bare 15 millioner i 2019 hadde delvis sammenheng med at 2018-tallene inneholdt store salgsgevinster. 2019-resultatet ble også påvirket av underskudd i kjøpesenteret Bystasjonen i Sandnes. I tillegg ble flere byggeprosjekter forsinket på grunn av utsettelser i reguleringssaker.

Gull i avfall

Eiendomsselskapet Fabritius økte overskuddet fra 33 til 81 millioner kroner, men det skyldtes i hovedsak en gevinst på 50 millioner i forbindelse med salg av to eiendommer på Gardermoen og Gjelleråsen.

På industrisiden økte avfallsdeponeringsselskapet NOAH resultatet fra 134 til 150 millioner etter stor aktivitet både innen farlig avfall og ordinært avfall.

Langøya vil imidlertid være fylt opp med farlig avfall i løpet av 2024, mens ordinært avfall kan deponeres frem til 2030. Fortsatt venter selskapet på utredning av nytt deponi, der Dalen Gruver i Brevik er ett av alternativene.

Covid-19-rekyl i sport

Bjørn Rune Gjelsten har klart å få lønnsomhet i Sport 1 Gruppen tross utfordringer i bransjen. I fjor økte resultatet fra 63 til 66 millioner kroner av en omsetning på 1,8 milliarder.

I februar inngikk Gjelsten samarbeid med O. N. Sunde om fusjon med Gresvig, men sammenslutningen som utgjør en omsetning på 4-5 milliarder kroner ligger fortsatt på Konkurransetilsynets bord.

Etter markert utslag i handelen som følge av utbruddet av covid-19 rapporterer Gjelsten at omsetningen igjen har skutt fart, og at omsetningen i april viste en vekst på 15 prosent sammenlignet med i fjor basert på sammenlignbare butikker.