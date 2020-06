Hedgefond-knott til topps

Polar Asset Multi Asset har en positiv avkastning på 23,92 prosent hittil i år, og har med det den høyeste avkastningen blant skandinaviske hedgefond hittil i 2020, ifølge Hedge Nordic. Det er også det nest beste fondet i år i Norden, kun slått av et finsk fond. Hedge Nordics-indeks er ned 2,1 prosent i år.

Det meste av Polar-avkastningen kom i fondets første måned mars, via satsing på blant annet tankderivater, gull og aksjeindekser.

– Vi følte at det ble en rask etterspørsel etter oljetankere på grunn av kraftig contango, sier forvalter Ole Christian Presterud.

Han startet Polar Asset Management i fjor sammen med Kent Torbjørnsen. De har i alt over 40 års erfaring fra valutahandel i DNB Markets, og de hadde også et valutafond i Polar. Det ble 1. april innfusjonert i Multi Asset-fondet etter en avkastning på halvannen prosent i år.

Det er hallelujah, men ikke helt hallelujah Kent Torbjørnsen

– Det er enklere å ha ett fokus enn å gjøre noe i valuta i tillegg, sier Presterud.

Små midler

I løpet av året håper de å komme i posisjon til å søke om full hedgefondkonsesjon fra Finanstilsynet, som må til når forvaltningskapitalen er over 100 millioner euro. Dit er det et stykke: p.t. er forvaltningskapitalen på litt over 30 millioner kroner.

– Vi ble stoppet opp av viruset, sier Presterud om den lave forvaltningskapitalen.

– Vi investerer i likvide aktiva. For oss vil det ikke være vanskeligere å forvalte 500 millioner enn 50 millioner.

Målgruppen er profesjonelle investorer, som stiftelser, formuesforvaltere og «family offices».

Håper på volatile markeder

I mai forsøkte Polar-forvalterne seg først med en risk off-strategi, men snudde da markedet gikk mot dem. Fokus på gjenåpning av økonomien og på vaksiner gjorde kjøp av aksjeindekser, olje og norske kroner mer vellykket.

– Det er blandede signaler fra renter og dollar/yen. Aksjemarkedet har gått kraftig, men det er ikke fullstendig risk on i finansmarkedene. Det er hallelujah, men ikke helt hallelujah, sier Torbjørnsen.

– Kanskje får vi litt risk off herfra. Det har gått veldig mye opp, sier Presterud om aksjemarkedet.

Fremfor alt håper de på markeder som svinger mye.

– I volatile markeder skal vi levere varene. Klarer vi ikke det, har vi ikke gjort jobben godt nok, sier Torbjørnsen.