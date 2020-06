Bjørn Rune Gjelsten ga aldri opp troen på den norske kronen

Det gikk rykter om milliardtap etter ellevill spekulasjon i valuta. I Finansavisen bekreftet Gjelsten 19. mars stort valutatap, men tapet skulle ikke overstige 250 millioner. Nå sier han at tapet er i ferd med å bli omgjort til gevinst.

– Valutaposisjonene våre har utviklet seg mye gunstigere etter hvert som kronekursen har nærmet seg nivåene vi solgte på. Vi har valgt ikke å ta tap ettersom vi har tro på at kronen skal styrke seg, sier Bjørn Rune Gjelsten nå til Finansavisen.

– Tallene som florerte var feil – med noen nuller. Det har dessuten vært uaktuelt å ta tap, og vi har latt posisjonene rulle videre. Hvis vi hadde realisert nå, ville vi gått på noen titalls millioner i tap, men vi håper å ende opp med gevinst i løpet av året, sier han.

For oss var det en lærepenge, hvilket det også har vært for andre Bjørn Rune Gjelsten

– En lærepenge

Gjelstens næringsvirksomhet medfører at han må sikre pengestrømmer i valuta. Men i tillegg bekrefter han å ha drevet spekulative valutainvesteringer over flere år.

– Vi har tjent en del penger på valuta, men vi fikk en aha-opplevelse da kronen svekket seg så fort på så kort tid. For oss var det en lærepenge, hvilket det også har vært for andre. Norge og Norges Bank er ikke tjent med en valuta som svinger så ekstremt, så det vil neppe skje igjen, sier Gjelsten.

Etter at Norges Bank rykket inn og støttekjøpte kroner, styrket kronekursen seg til glede for romsdalingen.

Store eiendomsverdier

Men langt viktigere enn både valutatap og fjorårets overskudd på 448 millioner kroner er ifølge Gjelsten posisjonene han og Fabritius har tatt i eiendom gjennom hele fjoråret.

– Vi begynte et strategisk arbeid med en tomtebank i 2018, og i 2019 nådde vi frem med viktige posisjoner som de vi har på Gardermoen med Ferd og Veidekke samt Bjørn Dæhlie. I tillegg har vi en posisjon i logistikkparken i Drøbak, sier Gjelsten.

– Men det viktigste som skjedde i 2019 var noen andre store posisjoner der vi vil kunne bygge de neste fem til ti årene. Vi håper å lande en endelig avtale i løpet av 2020, sier Gjelsten.

– Er verdien av dette arbeidet større enn overskuddet i hele fjor?

– Ja, ja. Mye større. Dette vil innebære milliardverdier over tid.

Rekordhøy sportsomsetning

Bjørn Rune Gjelsten kunne ikke realisere store gevinster innen boligbygging i fjor.

– Vi har to ting som er utfordrende – sen regulering i en del kommuner samt rekkefølgebestemmelser og infrastrukturkostnader som gjør at man kan risikere store tilleggsregninger. Det har gjort at vi og andre boligutviklere har vegret seg for å starte opp, sier Gjelsten.

Heller ikke 2020 blir noe topp år for Profier, men Gjelsten har troen på 2021 og 2022.

Innen sport er han endelig best i klassen igjen etter at resten av feltet har slitt tungt. Nå går det så godt som det aldri har gjort tidligere.

– Omsetningen i mai var rekordhøy – på nivå med den beste desembermåneden, sier Gjelsten.

– Hemmeligheten er kontinuitet på ledelsessiden og satsing på merkevarer og kvalitet. Vi driver faghandel med lokale kjøpmenn og har en svært sunn butikkmasse der overraskende få sliter, sier han.

– Læringen av å eie Anton Sport-butikkene i Oslo og Akershus sammen med Morten Borgersen har vært veldig verdifull for kjedesentralen, legger han til.

– Nært et rekordår

Nå tror Gjelsten på at året som startet med et gigantisk valutatap vil ende svært godt.

– I fjor trodde jeg på bedre resultater enn i 2018, hvilket vi fikk, og jeg tror jeg kan si det samme nå. 2020 blir veldig nært et rekordår. NOAH har rekord i første kvartal og vil ende langt over budsjett. Handel får også et kjempesterkt år, sier Gjelsten.

Salgsgevinsten fra nedsalget i Kid vil pynte på tallene ytterligere, og dermed er Gjelsten kanskje ikke så avhengig av om valutatapet blir gevinst.