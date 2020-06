Børsnerver etter ESB-milliarder

Den europeiske sentralbanken (ESB) holdt som ventet innskuddsrenten i ro på minus 0,50 prosent og refirenten på null komma null torsdag. Men ESB øker programmet for kjøp av obligasjoner gjennom som pandemiprogram (PEPP) med 600 milliarder euro til 1.350 milliarder euro.

Medianforventningen var 500 milliarder euro, ifølge Bloomberg. Programmet forlenges også til minst juni 2021.

Børsen steg, og falt

Den europeiske aksjeindeksen Euro Stoxx 50 reagerte først positivt på beslutningen og spratt opp fra 3.250 til 3.290 poeng. Men under ESB-sjef Christine Lagardes pressekonferanse sank den til 3.235 poeng, før den igjen steg.

– Markedet gikk opp med en gang, men er nå under nivået fra før tallene kom, sa forvalter Ole Christian Presterud i Polar Asset Management til Finansavisen under pressekonferansen.

– Markedene virker litt strukket. Hadde det vært mer risk on, ville markedsaktørene kjøpt det mer opp.

Han tror derfor på mer risk off nå, altså at investorene går inne i mer defensive posisjoner.

– Vi vil kjøpe dollar og shorte aksjeindekser, sier Presterud.

– Så får vi ha respekt for at det kan snu opp igjen, for eksempel knyttet til positive vaksinenyheter. Da får vi bare være lette på foten.

Verdsettelsen som følger av aksjekursene er fortsatt høy.

– Hvis du ser hvor vi er i dag, må alt være perfekt for å rettferdiggjøre denne verdsettelsen, sier forvalter Marc Odo ved Swan Global Investments til Bloomberg.

– Det vil ikke være en bølge nummer to med virussmitte, sosial uro og protester forsvinner raskt uten noen negative konsekvenser, alt går tilbake til normalen. Jeg tror ikke det er logisk å satse på perfeksjon akkurat nå.

Lav inflasjon lenge

Lagarde begrunner forlengelsen av PEPP-programmet til juni neste år slik:

– Vi tenker at inflasjonen da forhåpentlig vil begynne å stige igjen, og har bedre oversikt over situasjonen.

Inflasjonen vil likevel ikke være høyere enn 1,3 prosent i 2022, tror sentralbanken.

DNB Markets venter ikke ytterligere endringer i ESBs pengepolitikk i 2020, men venter at QE (kvantitative lettelser, obligasjonskjøp) vil fortsette til i alle fall ut 2021.

Ned 9 prosent

ESB tror nå at BNP i eurosonen vil falle med 8,7 prosent i år, med risiko på nedsiden. Nøkkeltallene de seneste ukene er litt mindre dårlige enn de var på det aller verste.

«Slightly less awful,» er HSBCs overskrift om oppgangen i globale innkjøpssjefsindekser i mai.

«Less bad is the new good,» skriver J.P. Morgan på sin side.

I 2021 og 2022 vil BNP i eurosonen stige med henholdsvis 5,2 prosent og 3,3 prosent, tror ESB.