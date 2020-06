Jan Haudemann-Andersen tjente over én halv milliard kroner i fjor

Torsdag kom årsregnskapet til Jan Haudemann-Andersens investeringselskap Datum. Tallene viser at investoren sopte inn et overskudd på 523,7 millioner kroner i fjor. Det er en kraftig forbedring fra 2018 da overskuddet «bare» var på 122 millioner kroner.

Ved utgangen av fjoråret hadde investeringselskapet en balanse på 1,9 milliarder kroner, hvorav gjelden utgjorde 48 millioner kroner. Resten er følgelig egenkapital.

«Selskapene har ved utgangen av 2019 investert i flere selskaper som ikke er børsnoterte, blant andre Kahoot! og Vaccibody. Samlet verdijustert egenkapital ved årsskiftet er cirka 2,6 milliarder kroner», skriver Datum i pressemeldingen.

Datum (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 548,0 121,7 Driftsresultat 520,4 109,1 Resultat før skatt 529,3 119,1 Årsresultat 523,7 122,1

Formuen kraftig opp

Til sammenligning anslo tidsskriftet Kapital nettoformuen til å være 2,2 milliarder kroner i fjor høst. Men siden årsskiftet er Haudemann-Andersen blitt enda rikere og den verdijusterte egenkapitalen er betydelig opp på grunn av kraftig kursoppgang i både Kahoot! og Vaccibody.

Siden årsskiftet er Kahoot!-aksjen opp 41 prosent på Merkur Market og handles i skrivende stund til 93,20 kroner. Haudemann-Andersen er største aksjonær i selskapet med 17,4 millioner aksjer, som er priset til 1,6 milliarder kroner.

Investorens andre eventyr er kreftvaksineselskapet Vaccibody, som tidligere i år ble notert på OTC-listen. Etter at coronakrisen senket kursen fra 110 til 65 kroner har selskapet løftet seg kraftig, og ble torsdag omsatt for 147 kroner i gråmarkedet – som er ny rekordnotering.

Haudemanns kreftvaksineverdier er dermed på nesten 1,2 milliarder kroner. Legger man sammen disse verdiene er den verdijusterte egenkapitalen allerede på 2,8 milliarder kroner.

I tillegg eier han aksjer i børsnoterte selskaper som Techstep, NRC og Hiddn Solutions, hvor verdiene er på henholdsvis 95, 56 og 7 millioner kroner.

Bikket 3,5. mrd

Som Finansavisen omtalte i midten av mai er det ikke utenkelig at Haudemann-Andersens formue begynner å nærme seg 4 milliarder kroner.

Legger man sammen markedsverdien av alle de aktive investeringene havner man på i overkant av 3,5 milliarder kroner, opp fra 2,6 milliarder kroner ved årsskiftet. I tillegg eier investoren litt eiendom, og har trolig også investeringer på privaten.

Jan Haudemann-Andersen har i tiår vært en pådriver for investeringer i gull som følge av pengetrykking i samfunnet. Gullprisen har hatt en eventyrlig oppgang de seneste to årene, og kunne bidratt for Haudemann hvis han hadde puttet pengene der han hadde munnen.

Finansavisen er imidlertid ikke kjent med Haudemanns gullinvesteringer, og selv vil han ikke kommentere noe rundt hverken dette eller andre investeringer.

Stor krigskasse

I pressmeldingen skriver investoren at Datum at selskapene i systemet har lite gjeld og god likviditet.

Haudemann-Andersen sikter dermed til posten pengemarkedsfond og bankinnskudd som beløper seg til 487 millioner kroner.



Han har ingen ytterligere kommentarer til selskapenes regnskaper, opplyses det.