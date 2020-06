Marius Borthen har nådd målet om 100 millioner – lukker fondet for nye investorer

SER MOT SVERIGE: Etter at Marius Borthen kunne lukke fondet omtrent på tiårsdagen, retter han fokuset mot Sverige.

SER MOT SVERIGE: Etter at Marius Borthen kunne lukke fondet omtrent på tiårsdagen, retter han fokuset mot Sverige. Foto: Anna- Sophie Hartvigsen

Lørdag er det ti år siden Marius Borthen etablerte fondet Blueberry Capital.

Omtrent på tiårsdagen – eller én uke tidligere for å være nøyaktig – nådde Borthen målet om en forvaltningskapital på over 100 millioner kroner. Nå stenger han fondet for nye kunder.

Etter en ny kapitalutvidelse på 30 millioner kroner har den samlede forvaltningskapitalen faktisk kommet opp i rundt 110 millioner kroner.

– Det er 2,5 år siden jeg gikk all-in etter å ha solgt leiligheten og hoppet av Swedbank, så det er helt rått at guttedrømmen til slutt gikk i oppfyllelse, sier Borthen til Finansavisen.

Fordel å være liten

Borthen medgir at 110 millioner kroner er lite i forvaltersammenheng, men påpeker at det samtidig er en fordel å være en mindre aktør og at han derfor ikke vil være større.

Størrelsen gjør at Borthen kan snu seg fort rundt når ting endrer seg, noe han heller ikke er redd for å gjøre dersom han innser at han har tatt feil.

– Du må være åpen for at du vil bomme gang på gang og da handler alt om å minimere tapene. Så kan man heller reinvestere i noe som ser bedre ut.

Sommeren 2018 var Borthen investert blant annet i riggaksjer. Men da han innså hvilken vei det bar, snudde han tvert. Det kan både han og investorene være glade for i dag.

– Hadde jeg sittet med den porteføljen fortsatt hadde fondet vært lagt ned. Det er det jeg mener er så viktig med å være fleksibel. Da kan ikke fondet være for stort for da kommer du deg ikke ut.

Ser til Sverige

Med forvaltningskapitalen i boks, vender Marius Borthen blikket østover.

– Nå skal jeg fokusere mer på det svenske markedet. Der er det fryktelig mye bra industriselskaper, som man ikke har i Norge, sier han.

– Samtidig har mange av de norske meglerhusene god tilstedeværelse i Stockholm, så det er lett å ha fokus på både Norge og Sverige. Over tid tror jeg det kan bli bra for aksjonærene.

Siden oppstarten er Blueberry Capitals avkastning 270 prosent. I samme periode er hovedindeksen på Oslo Børs opp 122 prosent.

Fulltreff på corona

Da Finansavisen snakket med Borthen i januar hadde han nettopp redusert aksjeandelen betraktelig og advarte samtidig mot corona-utsatte selskapet som fly og cruise.

Det har lønnet seg, for mens Oslo Børs' hovedindeks var ned 14,5 prosent i årets fem første måneder, var Blueberry Capital opp 8,4 prosent.

– Det som har drevet avkastningen i 2020 er at jeg traff 100 prosent på effekten av corona. Og så klarte jeg å kjøpe en del kvalitetsselskaper på bunn og har dermed fått med meg oppturen.

– Hva kjøpte du?

– Blant annet gullgruveselskaper og Eiendomsspar. Der gikk jeg inn på det absolutt laveste punktet i krisen og brukte nesten 10 prosent av kapitalen i fondet.

I likhet med de fleste andre er Borthen overrasket over rekylen i aksjemarkedet, men utelukker ikke at oppgangen vil fortsette.

– Jeg har ikke et sterkt syn på utviklingen videre, men tror det er viktig å følge med på det som skjer i realøkonomien og at det er farlig å være både for «bear» og for «bull». Dette er ikke tidspunktet å ta de store betene. Vi har ikke full aksjedekning og sitter med solide selskaper som Entra og Telenor, sier han.

Angrende sjeføkonom

Som Finansavisen har omtalt tidligere er majoriteten av fondets rundt 80 investorer unge leder- og finanstalenter.

En av de mer kjente investorene er sjeføkonomen i SpareBank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, som var kollega med Borthen i Swedbank før sistnevnte startet for seg selv.

– Jeg må innrømme at jeg skulle ønske at jeg hadde investert mye mer, rett og slett fordi han har gjort det veldig bra, skryter Andreassen.



Han mener nysgjerrighet og ydmykhet er de største styrkene til Borthen.

– Han vet hva han ikke vet og er nysgjerrig på å finne ut mer. Det kjennetegner mange gode investorer. Da vi var kolleger stilte han mange gode spørsmål og jeg skjønte allerede da at det var noe spesielt med ham. Men at han skulle gjøre det så bra, hadde jeg ikke trodd, flirer Andreassen.