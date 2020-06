Likviditetsskvis for Runar Vatne

«Til tross for en sterk balanse, har Vatne Capital et begrenset beløp med tilgjengelig likviditet som fritt kan brukes», skriver finansdirektør i Vatne Capital, Jens Borge-Andersen i et skriv til investorer og tilretteleggere i fondet Argentum 2019.

Har ikke betalt

Bakgrunnen er at Vatne Group har kommitert seg for 230 millioner kroner i fondet, og første betaling på 60 millioner skulle vært overført i februar. Den kom aldri, og selskapet har fått flere utsettelser på kravet.

Finansavisen har i flere omganger den siste tiden skrevet om Runar Vatne og hans engasjement i det børsnoterte boligbyggerselskapet Solon Eiendom og dets datterselskap Solon Realkapital. I førstnevnte er Vatne største eier med 25,2 prosent. Solon Realkapital er et selskap som eies med 51 prosent av Vatne og resten av Solon Eiendom, og har til formål å kjøpe boliger til listepris for enten videresalg eller til bruk som utleieboliger.

Totalt har Solon Realkapital kjøpt boliger for 516 millioner kroner – alle av Solon Eiendom – og i fjor utgjorde Solon Realkapitals kjøp halvparten av Solon Eiendoms totale salg.

Finansavisen har vært i kontakt med flere som reagerer på at Solon Realkapital ikke er oppkapitalisert før de inngikk kjøpsavtalene, og det er heller gitt garantier for kjøpene.

Kritisk banktopp

En banktopp som ønsket å være anonym, sa til Finansavisen i forrige uke at han stiller seg meget undrende til at ikke Solon Realkapital har kapital i bunn. Det er ikke gitt at garantistene er søkegode når oppgjøret skal finne sted, mener han.

– Selskapet er ikke substansiert, de har ikke finansieringen på plass, sier han.

Solon Eiendom-sjef Stig L. Bech har forklart Solon Realkapitals forretningsmodell med at leilighetene enten skal selges, og at Solon Realkapital da får en merverdi ved salget, eller så skal det struktureres som en utleieportefølje.

Også dette er banktoppen kritisk til.

– Dette kan fort oppleves for utenforstående som butikk-i-butikken, sa han til Finansavisen.

Det stilles også spørsmål ved at Vatne 8. mai kjøpte 350.000 Solon Eiendom-aksjer for totalt 9,8 millioner kroner, og ytterligere 50.000 aksjer 17. mai til 1,3 millioner, til tross for at han altså har en utestående betalingsforpliktelse på rundt 60 millioner til Argentum.

5. februar gikk han inn med 30 millioner i en Solon Eiendom-emisjon.

Finansavisen har også omtalt Solon Eiendoms tilbakekjøp av aksjer. I perioden 16. mars til 7. mai sto selskapet for hele 31 prosent av totalt volum, ofte på lave daglige volumer.

Forvalter med redegjørelse

Vatnes manglende betaling har åpenbart skapt mye usikkerhet blant de andre investorene i Argentum 2019, for styreleder i fondet, Harald-Ingve Flagtvedt, sendte ut et infoskriv 19. mai der han forteller om situasjonen, og legger ved en redegjørelse fra Borge-Andersen.

Flagtvedt skriver at fondet har vært i gjentatte samtaler med Vatne-systemet for å få kartlagt den finansielle situasjonen og å stake ut mulige løsninger, men ingenting er så langt på plass.

Han skriver videre at fondet har nøye vurdert ulike løsninger i samtaler med sin juridiske partner, og at Vatne Capital er bundet av sine forpliktelser. Det påløper renter på Vatnes manglende betaling, og også renter på egenkapitalen som de andre partnerne måtte stille opp med da Vatne ikke betalte.

Kan havne i tvangssalg

Det har vært vurdert å inndrive kravene, skriver Flagtvedt, men det er antatt til å ta flere år og koste mye i juridisk behandling. Derfor er det besluttet at det å avvente situasjonen vil være beste alternativ i dag ettersom Vatne Capital har sagt at den likvide situasjonen vil bedres innen 30. juni.

Borge-Andersen skriver i notatet datert 19. mai at konsernet har langt høyere verdier enn gjeld og forpliktelser, også i kjølvannet av de tøffe finansielle tidene coronapandemien har gitt.

«Kombinasjonen av dagens gjeldsstruktur og usikre markedsforhold gjør at Vatne Group kan ende opp i en situasjon der bankene kan kreve salg av eiendeler. Vatne Group er derfor tvunget til å beholde likviditeten for å kunne benytte den for å avhjelpe situasjonen med bankene om situasjonen utvikler seg», skriver Borge-Andersen.

I tillegg sitter Vatne Group på noen børsnoterte plasseringer og trenger likviditet for å følge opp disse om det skulle bli nødvendig, skriver han videre.

«Hvis ikke er risikoen at Vatne Group vil kunne bli svekket og få reduserte verdier, hvilket igjen kan føre til problemstillinger rundt gjelden».

Restrukturerer balansen

Derfor må konsernet beholde tilgjengelig likviditet, skriver Borge-Andersen, men han forteller at det jobbes med flere prosesser for å restrukturere balansen uten at de kan gå i detalj på dette av juridiske årsaker.

«Det vi kan si er at vi har gode grunner til å tro at en eller flere av disse prosessene vil bli gjennomført ved utgangen av juni, og at Vatne Group da vil ha likviditet som matcher forretningsdrift og aktiviteter», skriver Borge-Andersen.

Skulle vært betalt 30. mars

«Det er riktig at Vatne Capital gjennom et av sine datterselskaper har kommitert seg i Argentum 2019. Innbetalingen skulle vært foretatt 30. mars, og de fleste husker kanskje at verden og finansmarkedene så litt mørkere ut da enn de gjør nå», skriver Borge-Andersen i en mail til Finansavisen.

«Bankene var praktisk talt stengt og med våre børsnoterte investeringer betydelig ned var det viktig for oss å holde på likviditeten for å sikre eksisterende engasjementer. Vi gikk derfor i en dialog med Argentum rundt timingen på denne innbetalingen som endte med en utsettelse til 30. juni. Dette var en god løsning for begge parter, og vi er veldig glad for at Argentum var løsningsorienterte. Vi overholder denne forpliktelsen som avtalt.»

«Siden slutten av mars har både verdier og likviditeten utviklet seg positivt i konsernet, og det er mer normalitet i markedet. Vi hadde et veldig bra resultat i 2019, og verdimessig er vi snart tilbake der vi var ved slutten av fjoråret», skriver han.