Arctic Securities er allerede på nytt rekordspor

For tredje året på rad passerte Arctic Securities i 2019 milliarden i inntekter. Man kan da enkelt slå fast at selskapet har – før årets coronafall – kommet seg opp på en viss stabilitet etter de heftige vekstårene fra 2014 til 2017.

– 2019 ble totalt sett et veldig bra år, med rekordhøye inntekter. Vi ansatte en del nye personer gjennom året og styrket teamet vesentlig på flere områder, sier Kristian Pande Horn.

Sammen med Bjørn Løvenskiold leder han corporate finance-avdelingen i Arctic Securities. Og det er også slik i Arctic Securities at det er oppdragene innen emisjoner og de større transaksjonene som bringer inn kronasjen.

Drøyt 60 prosent av milliardinntekten kommer fra plasseringer av slike transaksjoner, der oppdragene stammer fra corporate finance-avdelingen.

Til sammenligning bringer tradisjonell aksjemegling og annenhåndsomsetning av aksjer inn knappe 170 millioner kroner.

Fikk det hektisk

– 2020 startet med rekordhøyt aktivitetsnivå før det kom en bråbrems med covid-19. Da ble oppdragene snudd fra «normale» transaksjoner til å hjelpe kundene så godt vi kunne gjennom noen veldig usikre uker. Nå opplever vi igjen høyt aktivitetsnivå og en økt risikovilje blant investorene, spesielt innenfor egenkapitalplasseringer, sier Løvenskiold.

Gjennom mai tilrettela Løvenskiold & Co. blant annet plasseringer på 500 millioner kroner for både BergenBio og Crayon, pluss flere mindre plasseringer.

Arctic Securities ble etablert in the hay days før finanskrisen, og hadde i en årrekke driftsinntekter i størrelsen 400 til 500 millioner kroner. Men så skjøt veksten fart, og i årene fra 2014 til 2017 ble inntektene doblet i det partnerstyrte meglerhuset, hvor investor Trond Mohn har en sentral eierposisjon.

Mye av Arctic Securities’ vekst illustreres også ved at 100 årsverk i 2009 var blitt til 250 ansatte i 2019. Ikke bare har det gjort at investeringsbanken har et bredere tilbud av tjenester – det har også gitt flere kontorer rundt om i verden.

I våres gikk det rykter om at også Arctic Securities måtte permittere flere ansatte, men disse skal nå være tilbake på jobb igjen.

Og om oppdragsmengden nå etter vårens nedstengning ikke bare er et blaff, kan det for Arctic Securities del dermed se ut til at coronapausen er mer enn unnagjort, og at selskapet kan sikte mot nye rekordresultater.

Kommer mer før sommeren

– Vi drar spesielt nytte av satsingen i Sverige, hvor vi opplevde en kraftig økt omsetning i fjor, og ikke minst styrkingen av Arctics satsing på fornybarsektoren. I tillegg til å styrke fornybarteamet på corporate finance, kjøpte vi oss inn i Cleanworld, som er en global megler av grønne sertifikater, sier Pande Horn.

Ifølge Løvenskiold fikk Arctic Securities i fjor en «sunn bredde i oppdragene»:

– Vi gjennomførte alt fra å hente 300 millioner dollar i et bilateralt lån til Nordic American Tankers, til å bistå i salget av Oslo Børs til Euronext og til å være rådgiver i børsnoteringen av Adevinta.

Euronext betalte tilslutt nær 7 milliarder kroner for Oslo Børs VPS og Adevintas børsnotering var på over 3 milliarder kroner.

– Også på gjeldssiden er det økende aktivitet, senest i dag, fredag, stengte vi en obligasjon på 100 millioner dollar, sier Pande Horn, før Løvenskiold skyter inn:

– Vi har dessuten flere transaksjoner som kommer før sommeren. Totalt sett er vi positivt overrasket over aktiviteten de siste månedene, og vi er stolte over hvordan både organisasjonen og kundene våre har taklet den siste tiden.