Bloomberg-analytiker spår bitcoin i 20.000 dollar før nyttår

VENTER OPPGANG: En Bloomberg-analytiker venter at prisen på bitcoin skal stige til 20.000 dollar i år.

VENTER OPPGANG: En Bloomberg-analytiker venter at prisen på bitcoin skal stige til 20.000 dollar i år. Foto: NTB Scanpix

Bloombergs senioranalytiker Mike McGlone tror prisen på bitcoin kan stige til 20.000 dollar i år, skriver Markets Insider.

– Bitcoin vil nærme seg rekordnivåer på 20.000 dollar i 2020 i år etter vårt syn, dersom trenden fra 2016 følges, sier McGlone i en analyse.

I analysen trekker Bloomberg-analytikeren frem at mye må gå galt dersom prisen ikke skal opp. Det begrunnes med økende aksept for digitale valutaer, mulighet for å handle bitcoin-futures og lavere volatilitet.

Bloomberg har dermed tatt motsatt side av Goldman Sachs når det kommer til prisutviklingen på bitcoin. Sist uke publiserte storbanken en analyse med fem grunner til å holde seg unna kryptovalutaen.

Drar fordel av coronaviruset

Søndag klokken 20.00 ble bitcoin omsatt for 9.503,28 dollar. Kryptovalutaen har ifølge Bloomberg teknisk støtte på 8.000 dollar, og vil skyte fart hvis prisen overstiger 10.000 dollar som er motstandsnivå.

Nyhetsbyrået trekker frem at bitcoin drar fordel av coronaviruset av flere grunner. For det første har historiske fall i aksjemarkedet ikke påvirket bitcoin, men kryptovalutaen fikk en trøkk i starten av coronakrisen.

Videre mener Bloomberg at coronaviruset har akselerert skiftet bort fra papir til digitale penger. Kvantitative lettelser fra sentralbanker over hele verden styrker også investeringscaset, tror nyhetsbyråret, på samme måte som gull.