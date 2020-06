Tore Gjedebo skrinla fondet Playbook 17, tar i stedet 50 millioner til Faunaeksperimentet

– Vi opplevde høy interesse fra investorer for å ha møter, men det var ikke nok av dem som var villige til å gjøre investeringen. Kanskje var vi for tidlig ute. Fondet kom i hvert fall ikke på plass, sier Tore Gjedebo (45).

Han og familien solgte i fjor vår aksjene i private equity-selskapet HitecVision for omkring en halv milliard kroner som de eide gjennom familiekonsernet Styrbjørn.

Salgsgevinsten ble blant annet brukt på etablering av et nytt bærekraftfond kalt Playbook 17.

Gjedebo har siden 2000 hatt sitt virke gjennom Styrbjørn, og var styreleder i HitecVision fra 2009 til 2016. De seneste 20 årene har han hatt rundt 60 styreverv i HitecVision-fondene samt ulike små og mellomstore bedrifter.

Fikk ikke noe langt liv

Fondet fikk imidlertid ikke noe langt liv, og nå er det borte.

– Vi begynte arbeidet med Playbook 17 i oktober 2018, og sonderte markedet og investorer i store deler av 2019.

Vi opplever positiv interesse fra investorer og håper å komme i mål i løpet av sommeren Tore Gjedebo til Dagens Næringsliv i april 2019

Styreleder i Playbook 17 var Tore Gjedebo, mens Peter Fredrik Fusdahl, Marcus Hølland Eikeland og Johann Olav Koss var styremedlemmer.

23. januar 2020 ble selskapet meldt oppløst i Brønnøysund, og 26. mars ble det slettet fra regnskapsregisteret.

STYREMEDLEM: Johann Olav Koss. Foto: NTB Scanpix

Strategien var investeringer i nordiske oppstartsselskaper som skulle bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

– Vi håper å hente inn 150-200 millioner dollar. Vi opplever positiv interesse fra investorer og håper å komme i mål i løpet av sommeren, sa Gjedebo til Dagens Næringsliv i april 2019.

De potensielle investeringsobjektene var nordiske scale ups. Det betyr bedrifter som var forbi den første gründerfasen finansiert av såkornkapital, og som trenger kapital til å få fart på salg og produksjon.

Stoppet på 200–300 millioner

Men kapitalinnhentingen gikk ikke som planlagt. Arbeidet startet våren 2019, og på slutten av året hadde nålen stoppet opp mellom 200 og 300 millioner kroner.

Løftene om innskudd kom fra utenlandske investorer. I tillegg skulle Gjedebo selv skyte inn 50 millioner kroner

– Det er alltid vanskelig å vite eksakt hvorfor det ikke gikk som planlagt. Én forklaring er at investorene har begrenset kjennskap til bærekraftinvesteringer. Vi følte tidvis at vi drev mer med kunnskapsformidling enn med kapitalinnhenting, sier Gjedebo, som opplyser at han selv har jobbet med å forstå bærekraftige investeringer de seneste fire-fem årene.

– En annen forklaring er at teamet var nytt og at Playbook 17 var nytt. Vi hadde ikke en track record å vise til for teamet under ett, legger han til.

Tar pengene til Faunaeksperimentet

Planen nå er å ta de 50 millioner kronene han hadde forpliktet seg til over til et annet oppstarts- og investeringsmiljø.

Miljøet kalles Faunaeksperimentet. Tanken er å oppnå flere av målene med Playbook 17, bare i mindre skala.

– Dette er et nybrottsarbeid. Vi setter opp et program for bedrifter som vil være med å lage et eksperiment. Vi heier på de bedriftene som vil bygge en grønn forretningsmodell, og gi dem kunnskap og nødvendig finansiering, sier han.

Han ser for seg å bruke rundt 2 millioner kroner årlig på programmet fremover.

– Vi bruker sirkulær finansiering til de beste bedriftene. Finansieringen tar ikke en eierposisjon i selskapet, og selskapet må betale tilbake pengene innen fire år hvis de har skaffet seg alternativ finansiering, sier han.

– Hvorfor navnet Faunaeksperimentet?

– Fordi det er floraen og faunaen vi lever i, og som vi må passe på fremover, svarer Gjedebo.