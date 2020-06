Meglerhus mener Kahoot er godt rigget for videre vekst - oppjusterer kursmålet

Meglerhuset Arctic Securities oppjusterer kursmålet på Kahoot-aksjen til 50 kroner pr. aksje og gjentar kjøpsanbefalingen, melder TDN Direkt tirsdag.

Kursmålet er satt til 50 kroner for å ta høyde for at selskapet økte antallet utstedte aksjer tirsdag.

Ved utgangspunkt i tidligere antall aksjer mandag oppjusteres kursmålet fra tidligere 125 kroner pr. aksje til 150 kroner pr. aksje.

Arctic mener Kahoot er godt posisjonert for å entre den neste vekstfasen fra å få betalt pr. "host" til å også monetisere brukerbasen, med flere ytterligere katalysatorer i de kommende månedene, melder TDN Direkt.

Mandag oppdaterte selskapet guidingen og forventet et hopp i de fakturerte inntektene på 290 prosent i 2. kvartal, sammenlignet med fjoråret.

Aksjen er opp 59 prosent siden årsskiftet.