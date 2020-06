Finanstilsynet mener det nå må tas høyde for at coronakrisen kan bli dyp og langvarig, skriver de i rapporten Finansielt utsyn.

«Bankene har et godt utgangspunkt for å håndtere økte tap som kan følge av krisen, men det er nå viktig at kapitalen beholdes i bankene. Det er nødvendig for at de skal være i stand til å yte nye lån til kredittverdige kunder», skriver de i rapporten.

Finanstilsynet påpeker at selv om virksomheter har kunnet gjenåpne, og mange har kommet tilbake i arbeid, er det likevel stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen framover.

– Selv om krisens dybde og varighet er usikker, må det tas høyde for at bankene kan få betydelige utlånstap i tiden framover når husholdninger og bedrifter ikke har tilstrekkelige inntekter til å betjene lånene og panteverdier faller, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en kommentar.

– For å unngå at det økonomiske tilbakeslaget skal bli forsterket av manglende finansieringsmuligheter, er det viktig at bankene har nok egenkapital til å bære store utlånstap og samtidig yte nye lån til kredittverdige bedrifter og husholdninger, påpeker Baltzersen.