Aksjenestor Odd Hellem pensjonerer seg

Odd Hellem pensjonerer seg etter over 40 år i finansmarkedene, skriver Fondsfinans på sine hjemmesider.

Hellem begynte i Fondsfinans tilbake i 1991, og har jobbet i Fondsfinans Kapitalforvaltning siden 1. april, da han fikk ansvaret for aksjefondet Fondsfinans Norge.

Fasiten viser en årlig, gjennomsnittlig avkastning på solide 14 prosent i løpet av perioden, sammenlignet med 11,8 prosent for referanseindeksen – fondsindeksen på Oslo Børs. Det tilsvarer en totalavkastning på 882 prosent, mot 598 prosent for referansen.

Hellem forvaltet også Fondsfinans Global Helse i 14 år frem til 1. april 2017, og klarte der 13,7 prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning.

Assistenten rykker opp

– Det har vært en spennende reise, sier Hellem (65) selv i en kommentar.

– Fra å være en liten forvalter med et par fond har jeg vært med på en solid vekst til dagens ni fond, et sterkt faglig forvaltningsmiljø og rundt 5,4 milliarder under forvaltning, legger han til.

Assisterende forvalter Tor Thorsen rykker nå opp og overtar forvalteransvaret for Fondsfinans Norge, og vil samarbeide med Hellem i en overgangsperiode frem til høsten.

Administrerende direktør Ivar Qvist overtar stillingen som investeringsdirektør etter Hellem, mens Lasse Halvorsen overtar ansvaret for Fondsfinans Obligasjon.