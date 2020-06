Bente A. Landsnes foreslås valgt til styret i Infront

Valgkomiteen i Infront foreslår at Bente A. Landsnes og Edoardo Jacucci velges som nye styremedlemmer i selskapet, melder TDN Direkt, et heleid Infront-datterselskap.

Det vises til innkallingen til ordinær generalforsamling i Infront samt anbefalingene til selskapets valgkomité, som begge nå er offentliggjort.

På den ordinære generalforsamlingen 17. juni skal det velges to nye styremedlemmer. Valgkomiteens forslag er altså Landsnes og Jacucci, og at disse velges for to år.

Tidligere børsdirektør

Landsnes var sjef for Oslo Børs og Oslo Børs VPS Holding fra 2006 til 2019. Hun har nå også styreplass i Norbit.

Jacucci stiller med erfaring innen programvare og analyse, og har senest vært daglig leder for Arundo Analytics' virksomhet i Europa, Midtøsten og Afrika.

Valgkomiteen foreslår også at nåværende styremedlem Mark Ivin gjenvelges for to år.

Ett medlem ut

Etter valgkomiteens forslag vil Infront-styret foruten Landsnes, Jacucci og Ivin bestå av styreleder Gunnar Jacobsen og styremedlem Beate Skjerven Nygårdshaug.

Torun Reinhammar går følgelig ut av styret. Valgkomiteen takker for hennes bidrag gjennom to år i Infront-styret, særlig innen nyheter og media.



Valgkomiteen foreslår videre Karl-Christian Agerup som ny valgkomitéleder, ettersom Benjamin Røer trer ut av komiteen.