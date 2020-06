Gustav Witzøe utfordrer Rema, Norgesgruppen og Coop ved å bli en gigant på ferdig fiskemat

FISK ER MAKT: Gustav Witzøes appetitt for fiskekaker har bare blitt større og større, og nå er han så stor at Norgesgruppen og Coop har begynt å kjøpe inn fra andre aktører.

– Dette er en tøff og marginal bransje med pressede marginer. I fjor hadde vi store restruktureringskostnader og høye råvarepriser både på laks og andre råvarer, så 2019 var et tøft år for oss, sier adm. direktør Sigvald Rist.

Han var på mange måter utgangspunktet for Witzøe-familiens knallharde satsing på fiskekaker. I 25 år har han drevet med farseprodukter og bearbeiding av sjømat. I 1994 startet han Lofotprodukt med fire lokale næringslivsfolk som eiere samt Vestvågøy kommune. I 2000 var det behov for å ny fabrikk, hvorpå de kjøpte det nedlagte meieriet med oppgjør i aksjer slik at Tine kom inn på eiersiden med 40 prosent av aksjene.

Ni år senere solgte Tine sine aksjer, og Witzøe-selskapet Kverva kjøpte seg inn.

– Vi la en vekststrategi for Norge og Norden som resulterte i at vi etablerte Insula som eierselskap for konsumselskapene i Norden, sier Sigvald Rist.

Når det er blitt færre kunder er det også blitt færre leverandører, hvilket vi har vært en del av ved å kjøpe opp kolleger og konkurrenter i bransjen Sigvald Rist

Har kjøpt konkurrentene

Hovedbasen er Leknes i Lofoten der det de seneste ti årene er investert rundt 500 millioner kroner i et stort produksjonsanlegg der det produseres både fiskekaker, fiskepålegg og andre produkter til fiskehyllene i butikkene samt til hoteller, restauranter og catering.

Merkevaren heter Lofoten, men under det samme taket produseres også kjedenes egne merkevarer. For Insula har stått opp mot konsentrasjonen i dagligvaremarkedet - kanskje til frustrasjon for dagligvarekongene.

– For ti år siden var det ti dagligvarekjeder i Norge. Nå er det tre. I takt med at dagligvaremarkedet har endret struktur har også leverandørindustrien sett behov for å omstrukturere. Når det er blitt færre kunder er det også blitt færre leverandører, hvilket vi har vært en del av ved å kjøpe opp kolleger og konkurrenter i bransjen, sier Rist.

– Men først og fremst, og fundamentet for alt, er at vi har hatt stor organisk vekst. Det er ikke bare oppkjøp.

Egne og andres merkevarer

Det har uansett vært et hardkjør på oppkjøp. Det begynte med kjøpet av Maxmat i Bodø i 2015 - Rema 1000s egen produksjon som i lang tid var deleiet av Rema. Tre år senere ble virksomheten besluttet nedlagt, og produksjonen flyttet til Insula som etablerte Sjøfrisk Norge med en svært langsiktig produksjonsavtale med Reitan-systemet. Det snakkes om en avtale på 18-20 år, hvilket er svært uvanlig i dagbligvarebransjen.

Deretter ble Maritim Food i Fredrikstad kjøpt opp. Selskapet produserer Norgesgruppens egne merkevarer, som Fiskemannen. Det skal ikke ha vært særlig populært, og Norgesgruppen flyttet deler av kundeforholdet til Lerøys anlegg i Stamsund i Lofoten, også her i form av en langsiktig avtale.

Senere kjøpte Insula Berggren i Kongsvinger. Dermed fikk de kontroll på Coops produsent av fiskekaker. Men heller ikke i Coop skal kjøpet ha vært populært, og deler av kundeforholdet ble flyttet til Norsk Kvalitetsmat i Surnadal, hvor de også gikk inn på eiersiden.

Omsetter 5,5 milliarder

Til tross for at Insula ikke har fått med seg så mye fra oppkjøpene som de kunne ønsket seg, har markedsposisjonen økt etter oppkjøpene. Strategien har vært å produsere både Lofoten-produktene og kjedenes merkevarer under samme tak - men med vanntette skott som sikrer innsyn i oppskrifter og kjedestrategier.

I 2018 omsatte Sjøfrisk Norge for 572 millioner, mens Lofotprodukter omsatte for 601 millioner. Konsernregnskap brukes det ikke ressurser på, men Rist avslører at 2019 var tøffere.

– Vi hadde en samlet omsetning på 5,5 milliarder kroner i fjor, hvorav salget i Norge utgjorde 2,5 milliarder. Bunnlinjen endte med underskudd, sier han.

For Norge er for lite for Insula. Strategien handler om Norden, og selskapet har gjort flere oppkjøp i Finland, Sverige og Danmark.

– Vi har tro på sektoren og at sjømat har en fin fremtid. Vi fokuserer på lansering av produkter, og jobb med markedsføring samt å sette opp en effektiv produksjon med fokus på det nordiske markedet, sier Rist.

Bedre drift i år

De svake fjorårstallene har han lagt bak seg.

– I år forventer vi bedre drift selv om vi i likhet med resten av verden er berørt av corona som særlig har rammet salget i storhusholdningsmarkedet der salget er redusert kraftig fra midten av mars. Nå begynner vi å se livstegn, men vi er langt bak fjoråret. I dagligvare har det vært en viss vekst, men ikke på langt nær så mye at det kompenserer fallet i storhusholdning, sier Rist.

– Vil dere fortsette oppkjøpsraidet?

– Vi har vært gjennom en prosess med store restruktureringer i produksjonen. Nå får vi effekt av det, og har tilpasset produksjonen i forhold til behovet i markedet samtidig som vi har rigget oss for innovasjon og produktutvikling. Fokuset er på organisk vekst og god drift.

– Ikke nye oppkjøp?

– Den takten vi har hatt frem til nå ser jeg ikke for meg at vil fortsette, men jeg skal ikke utelukke at vi kjøper enkeltcase hvis det dukker opp noe som er bra og passer inn. Men hovedfokus nå er drift.

Orkla-topper på laget

Rists utfordring i år har vært at mindre besøk på restauranter slår hardt ettersom vi velger oftere sjømat når vi er på restaurant enn når vi er hjemme.

– At vi lettere bestiller sjømat på restaurant enn hjemme er en positiv utfordring for oss som industri. Målet er å gjøre sjømat mer tilgjengelig for forbrukerne i hjemmene slik at man enkelt kan spise god sjømat også når man ikke er på restaurant, sier Rist.

I dette arbeidet har selskapet styrket konsernledelsen. Tidligere Orkla-direktør Inger Johanne Solhaug er ansatt som ny direktør for forretningsutvikling i konsernet. Tidligere var hun styremedlem, men kommer også fra Lofoten. I tillegg er det ansatt ny finansdirektør, Børre Opsahl, som også har vært mange år i Orkla.

Tidligere Orkla-sjef Bjørn Wiggen er styreleder i Insula der han har med seg Gustav Witzøe sammen med tungvekteren Thomas Johan Jessen.

Selskapet er eiet med 94,6 prosent av Witzøes selskap, Kverva. Brødrene Sigvald og Øystein Rist eier henholdsvis 3,8 og 1,6 prosent av aksjene.