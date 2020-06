Dæhlie-fondet Anaxo Capital slo børsen i 2019

– Og det har fondet fått betalt for gjennom den senere tids markedsoppgang, sier daglig leder Ole Anker-Rasch i Anaxo Capital til Finansavisen.

Fondets mandat er mot børsnoterte nordiske aksjer, likvide obligasjoner fra norske utstedere og direkte investeringer i fast eiendom.

Og selv om det kraftige fallet i mars også satte en støkk i Anker-Rasch, benyttet han likevel det kraftige kursfallet i obligasjonsmarkedet til å øke posisjonen i enkelte selskaper.

– Vi økte i obligasjoner vi allerede har i porteføljen. Det ble kjøpt obligasjoner i blant andre Ekornes, Aker og Stolt-Nielsen på kurser helt ned til 62. De fleste ble kjøpt på kurser rundt 75., og nå er hoveddelen av disse papirene allerede på god vei mot pari kurs, sier han.

Aksjeporteføljen opp 17,5 prosent

Sammen med skilegenden Bjørn Dæhlie og avdøde Peder Backe spyttet Ole Anker-Rasch inn 150 millioner kroner i 2010 for å starte en egen konservativ og diskresjonær forvaltning.

– Ved utgangen av fjoråret hadde vi omtrent 2 milliarder under forvaltning, sier Anker-Rasch.

Av de to milliardene står Dæhlie, Backe-familien og Anker-Raschs andel for omtrent 600 millioner kroner.

– Hvordan var avkastningen i 2019?

– Aksjeporteføljen steg med 17,5 prosent mens obligasjonsporteføljen bidro med 7,7 prosent, sier Anker-Rasch.

Anaxo har ingen øvre eller nedre begrensning på hvor høy aksjeandelen skal være, men den har siden 2010 variert mellom 10 og 75 prosent.

– Nå er den omtrent 65 prosent. Obligasjonene utgjør rundt 20 prosent mens de siste 14 prosentene er i direkteinvesteringer i eiendom og den siste prosenten i kontanter, sier han.

Kjører utbytte

Siden fondet er strukturert som et indre selskap (DIS), og det i tillegg forvaltes midler under et direkte forvaltningsmandat, så gir ikke årsregnskapet det fulle og hele bildet.

Anaxo Capital DIS (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 242,2 206,4 Driftsresultat 150,4 −69 Resultat før skatt 150,4 −69 Årsresultat 150,4 −69

– Noe som bare delvis gir en pekepinn på den totale avkastningen, sier han, men røper at det heller ikke er langt unna.

Fondet forvaltes gjennom Anaxo Forvaltning, hvor de seks ansatte eier majoriteten av aksjene. Og med inntekter på 27,7 millioner kroner, og driftskostnader på drøye 3,6 millioner kroner, kunne de ansatte ta ut 14,2 millioner i lønn.

Med en kontantbeholdning på 16,5 millioner kroner tar eierne likesågreit ut hele overskuddet på 7,5 millioner kroner i utbytte.

– Selskapet har forutsigbare inntekter i 2020, på tross av corona, sier Anker-Rasch.