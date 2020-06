Storebrand satser på fortsatt bullmarked

Etter torsdagens kraftige børsfall – hovedindeksen i Oslo ned 3,1 prosent S&P 500 i USA ned 5,9 prosent – pekte pilene oppover igjen før helgen. Oslo Børs var opp rundt 1 prosent fredag ettermiddag, og har steget 35 prosent siden intradagbunnen i mars.

– Nedgangen torsdag var i overkant stor, selv om det er naturlig med en korreksjon etter en oppgang i amerikanske aksjer på 40 prosent, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management.

Storebrand-forvalterne beholder overvekt i aksjer i sin markedsrapport for juni.

«Videre optimisme rundt gjenåpning, mer stimuli og få andre gode investeringsalternativer løfter aksjer videre opp. Selv om etterslepende makrotall fortsatt er dårlige, bekrefter ledende og høyfrekvensdata at bunnen i økonomisk aktivitet er passert,» skriver de der.

Fed-pessimisme

Den kraftige korreksjonen torsdag skyldes minst like mye uttrykt pessimisme fra Federal Reserve som frykt for oppblussing av smitte, mener Chen.

SPÅR LABER VEKST: Fed-sjef Jerome Powell etter rentemøtet denne uken. Foto: Bloomberg

– Fed tror arbeidsledigheten biter seg fast på et noe høyere nivå enn vi ser for oss. Jeg tror det er for å rasjonalisere den ekstreme pengetrykkingen, så har de heller en oppside hvis det går bedre. Det kan være en taktikk fra Fed for å unngå kritikk som de har fått fra enkelte hold, sier han.

Det er en mye mer komprimert resesjon enn vanlig. Den er mye dypere, men er en av de kortere Olav Chen, Storebrand

– Det er frykt for oppblussing av smitte i USA. Men vi tror ikke en oppblussing vil føre til en like kraftig lockdown som i mars–mai.

For det første vil det gi et for stort økonomisk tilbakeslag, argumenterer Chen, for det andre er beredskapen bedre nå enn da, for det tredje vil en eventuell ny nedstengning være sektorvis eller regional, ikke nasjonal.

– Vi er forbi Peak Lockdown, sier Chen.

– I mars var det ekstremt mye usikkerhet om man ville klare å slå ned smitten og hvilken effekt tiltakene ville ha. Nå mener de fleste at en lockdown vil fungere, også om den er selektiv.

– Komprimert resesjon

Storebrand-forvalteren avviser at aksjemarkedet var «priced to perfection» i forkant av torsdagens kraftige korreksjon, med forventninger om ikke mer smitte og et V-formet oppsving i økonomien.

– Historikken viser at aksjemarkedet alltid snur opp før økonomien snur opp, sier han.

– Én måned før resesjonen ender har aksjemarkedet i gjennomsnitt hentet inn 51 prosent av fallet fra topp til bunn. Gitt at resesjonen ender i juni, er det ganske konsistent med hva vi har sett.

Resesjonen i verdensøkonomien er den dypeste siden depresjonen på 1930-tallet, fastslår han, men samtidig er tiltakene fra sentralbanker og pengepolitikk mye større enn før.

– Det er en mye mer komprimert resesjon enn vanlig. Den er mye dypere, men er en av de kortere. Det er ikke en resesjon som varer i 18 måneder, sier Chen.

Citi-skepsis til bullmarked

Bullmarkedet i aksjer er tvilsomt, skrev Citi-strateger rett i forkant av denne ukens korreksjon.

«Investorer ser ut til å stille mer og mer spørsmål ved holdbarheten i dette bullmarkedet i aksjer, siden ulike mål for risiko tyder på full normalisering av verdsettelsen av aksjer (vibruker sykliske aksjer sammenlignet med S&P 500 som et mål for normaliseringen), hvis vi sammenligner med nivåene før COVID-19,» skriver de.

«Det er åpenbart i motsetning til den nåværende tilstanden i verdensøkonomien (stigende arbeidsledighet, store brudd i globale forsyningskjeder, og et svært forsiktig oppsving i konsum så langt).»

National Bureau of Economic Research (NBER) slo mandag fast at den amerikanske økonomiens lengste ekspansjon noensinne endte i februar.

Medlemmene av NBERs Business Cycle Dating Committee konkluderer, ifølge Reuters, at «fallet uten sidestykke i sysselsetting og produksjon, og det brede gjennomslaget i hele økonomien, gjør det riktig å kalle denne epsioden for en resesjon, selv om den viser seg å være mer kortvarig enn tidligere kontraksjoner».