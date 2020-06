Nordmenn øker innsatsen i fond

Etter et kraftig nedsalg i mars, har fondskundene kjøpt seg opp igjen de siste to månedene. I mai endte den totale nettotegningen på over 16 milliarder kroner, melder Verdipapirfondenes Forening.

Personkundene kjøpte verdipapirfond for 4,2 milliarder kroner i mai.

Av dette ble cirka 2,2 milliarder kroner investert i aksje- og kombinasjonsfond, mens rundt 2 milliarder fant veien til ulike typer rentefond.

Personkundenes forvaltningskapital økte med 3,3 prosent til 227 milliarder kroner. Nettotegningen hittil i år er nå 0,3 milliarder i pluss, men forvaltningskapitalen er 17,3 prosent lavere enn ved starten av året.

Pensjon

Det ble også tegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 3,1 milliarder kroner i mai. Dette omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS). 2,3 milliarder kroner ble satt i aksjefond og 0,8 milliarder ble plassert i rentefond.

Nordmenn har nå plassert pensjonsmidler med fondsvalg for totalt 212 milliarder kroner.

Kjøp og salg

Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 16,1 milliarder kroner i måneden som gikk. 4,7 milliarder kroner ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, og 11,8 milliarder ble plassert i rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen økte med 2,4 prosent til 1.274 milliarder kroner.

Hittil i år har det vært et totalt nettosalg på 21,4 milliarder kroner i norske verdipapirfond. Forvaltningskapitalen er 49 milliarder, eller 3,7 prosent, lavere enn ved inngangen til året.