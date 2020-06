Risikoaksjer til topps på børsen

RASK INNHENTING: Hans Thrane Nielsen i Storebrand Kapitalforvaltning så ikke for seg at aksjemarkedet skulle stige så raskt igjen etter nedturen tidligere i år.

– Det har vært en livlig vår. Jeg sa tidligere i år at aksjemarkedet nok blir bra igjen i løpet av ett til tre år, og så hentet det seg inn igjen på såpass kort tid. Det fascinerende denne våren har vært skiftet av risikosentimentet, sier forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand.

Da Oslo Børs nådde årets foreløpige bunn 23. mars i år, endte hovedindeksen (OSEBX) på 635,93 poeng. Da hadde den falt fra like over 942 poeng måneden før. Og i forrige uke nådde indeksen til sin foreløpige topp etter nedturen, på nesten 857 poeng – en innhenting på nær 35 prosent.

Oppturen kan oppsummeres med tre punkter: små aksjer, høy gjeldsgrad og tapere ble vinnere. Hans Thrane Nielsen, Storebrand

Etter dette har utviklingen gått noe tilbake, og mandag fortsatte nedturen. Oslo Børs var ned rundt 2,2 prosent på ettermiddagen. Men likevel er børsen nå cirka 26 prosent høyere enn den var på bunnen.

Emisjoner og refinansiering

Storebrand-forvalteren mener det ikke er uvanlig med en innhenting av denne størrelsen, men påpeker at skiftet fra stor pessimisme til stor optimisme skjedde fort.

– Har oppgangen vært for rask?

– Nja, mange tar nok gevinst nå fordi oppgangen har vært såpass kraftig. Mange selskaper har gått 50 til 100 prosent, det er sjeldent, forklarer han.

På toppen av vinnerlisten for OSEBX er XXL, som har steget hele 372 prosent siden 23. mars. Sportskjeden har slitt med svak omsetning og fulle varelagre, og har måttet hente totalt 900 millioner kroner gjennom emisjoner i fjor høst og i vår. I tillegg har XXL refinansiert lån med DNB og Nordea.

Idex Biometrics har nest høyest opptur, med 270 prosent. Teknologiselskapet gjennomførte en emisjon i begynnelsen av mai. BergenBio har på sin side steget 198 prosent, mens PCI Biotech Holding og BW Offshore er opp henholdsvis 162 og 138 prosent.

– Jo høyere risiko, jo bedre har aksjene gått. Oppturen kan oppsummeres med tre punkter: små aksjer, høy gjeldsgrad og tapere ble vinnere, sier Thrane Nielsen.

Vinneraksjer siden bunnen XXL 372 % Idex Biometrics 270 % BergenBio 198 % BW Offshore 138 % DNO 109 % NEL 101 % Norwegian Finance Holding 98 % Asetek 96 % Nordic Semiconductor 90 %

Norwegian er taperen

I motsetning til i mars, da interbankmarkedet og obligasjonsmarkedet stoppet helt opp, er situasjonen nå i større grad normalisert. Dermed har det også vært lettere for selskaper å refinansiere eller få inn frisk kapital.

– Investorene har vist vilje til å hjelpe selskaper med likviditetsproblemer. I april og mai har det vært mulig å gjøre emisjoner. Det er fullt mulig å hente penger, bare til noe rabatterte kurser, forklarer forvalteren.

Selskapet tilknyttet hovedindeksen som har gjort det dårligst er, ikke overraskende, Norwegian. Flyselskapet har falt over 70 prosent siden bunnen i mars, men i mellomtiden er det også gjennomført en emisjon til 400 millioner kroner på 1 kroner per aksje. Mandag ettermiddag lå Norwegian-kursen rundt 2,7 kroner, etter et fall på over 14 prosent ved ukestart.

Også MPC Container Ships og Avance Gas Holding har hatt negativ utvikling, mens Mowi, Telenor og Orkla så vidt er i pluss.

– Verdiaksjer går bra når rentene stiger og oppgangen tiltar, og jeg ville gått inn i slike aksjer hvis ikke coronasmitten blusser opp igjen. Men hvis det kommer en ny smittebølge er ikke det aksjene å satse på, mener Thrane Nielsen.