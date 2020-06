Fed redder markedet...igjen

«Nøkkelen for Feds kjøp skal være en selvkomponert indeks. Indeksen skal består av alle obligasjoner i annenhåndsmarkedet som er utstedt av amerikanske selskaper som tilfredsstiller programmets krav til minimumsrating, maksimal løpetid og andre kriterier», heter det fra seniorøkonom Joachim Bernhardsen i morgenrapporten til Nordea Markets.

De toneangivende børsene i New York gjorde en kraftig u-sving etter beskjeden fra Fed og snudde fra minus til pluss.

«I tillegg ryktes det om at Trump-administrasjonen jobber med en infrastrukturpakke på 1 billion dollar for å stimulere veksten», står det videre i rapporten.

Bernhardsen mener nyheten om nye tiltak ga en boost til risikosegmentet, som har vært skjørt de siste dagene.

Premien for å forsikre seg mot mislighold på selskapsobligasjoner falt kraftig på nyheten og high yield fond presterte, ifølge Bernhardsen.

Seniorøkonomen tar også for seg hvordan Feds beslutning påvirket kronen.

«Bedringen i risikosentimentet bidrar også til å styrke krona. EUR/NOK ble sendt opp til 11-området i går, men har det siste døgnet kommet ned til 10.75-området», står det i rapporten.

Norgestall

Tirsdagens store begivenhet her hjemme er de ukentlige ledighetstallene fra NAV, som publiseres klokken 14:00.

Bernhardsen tror ledigheten vil gå ned og at raten vil fortsette å synke fremover, men med et lavere tempo.

«Forrige uke lå ledigheten på 5,7 prosent, og vi ser for oss at denne ukens tall vil ende et sted mellom 5,5 prosent og 5,0 prosent. Vi venter en ledighet mellom 3,0 prosent og 4,5 prosent ved utgangen av 2020, avhengig av hvor raskt den økonomiske oppgangen utvikler seg», står det i rapporten.