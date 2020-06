Fra enveiskjøring til berg-og-dalbane?

Børsen har vært et eneste stort volatilt tog siden starten av april med store daglige svigninger.

Globale aksjer har steget 20 prosent siden 1. april og frem til 1. juni, men så langt i juni er børsene opp bare 3 prosent etter nedsalgene forrige uke.

«Børsene fortsatte riktignok å hente seg inn igjen tirsdag, men asiatiske børser faller på ny i dag, ettersom geopolitiske spenninger bygger seg opp i flere deler av regionen, samtidig som kinesiske myndigheter tar ytterligere grep for å bremse det nye virusutbruddet i hovedstaden Beijing», heter det fra valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i morgenrapporten til DNB Markets.

Virususikkerhet

Markedet har denne uken reagert kraftig på at det brøt ut et coronatilfelle ved et marked i Beijing, som har gått hardt utover sjømatsektoren her hjemme.

«Myndighetene registrerte 31 nye smittetilfeller på tirsdag, noe som tar det totale antallet nye smittede til 137 siden torsdag forrige uke. Det er det meste siden tidlig februar», står det videre i rapporten.

USA sliter også med flere smitteutbrudd og blant annet Florida og Texas har registrert et rekordhøy antall nye smittede tirsdag.

FEDs Robert Kaplan tror det er oppside for veksten, men ser også at det er nedsiderisiko. – Veldig mye avhenger av hvor flinke vi er til å overholde de helsemessige forsiktighetsreglene.

Fokus på det positive

«Investorene veier gode og dårlige nyheter opp mot hverandre, men virker så langt å fokusere mest på de positive. Smittespredningen i Kina og USA, og urolighetene på grensen mellom både Kina og India og Nord- og Sør-Korea, var for eksempel godt kjent i går, men børsene steg kraftig likevel, drevet av nyhetene om nye økonomiske stimulanser», skriver Gjerde i morgenrapporten.

I tillegg er markedet drevet av positive makroøkonomiske nyheter og tiltak. Mandag kom Fed med beskjeden om at den ville kjøpe selskapsobligasjoner direkte i markedet, som ga en kraftig oppgang på 3-4 prosent.

Detaljhandel og gjeninnhenting

Tirsdag kom det også tall for detaljhandelen som viste den samlet sett steg med hele 17,7 prosent i mai, etter å ha falt 15 prosent i april, og 8 prosent i mars.

«Over halvparten av nedgangen siden februar har dermed blitt reversert, og dersom denne utviklingen fortsetter i juni ligner det mye på den mye omtalte «V-formede» økonomiske gjeninnhentingen som markedet priser inn», står det i rapporten.

«På grunn av den kraftige og raske innhentingen er det ikke naturlig å forvente en like sterk vekst fremover. Videre er det, som vi nå ser tegn til, en økende risiko for at de statene som var ivrigst med å åpne opp igjen blir straffet i form av ny økning i antall smittetilfeller, noe som kan legge begrensninger på aktivitet og forbruk fremover», står det videre i rapporten.