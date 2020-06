Meglerhus setter kursmål på Adevinta og gjentar anbefaling

Meglerhuset Berenberg justerer ned kursmålet på Adevinta-aksjen fra tidligere 95 kroner pr. aksje til 93 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt.

Samtidig gjentar meglerhuset salgsanbefalingen.

«Selv om vi liker Adevintas modell for rubrikkvirksomhet, så vil det sannsynligvis ta lengre tid for stillingsannonse- og displayinntektene å hente seg inn etter covid-19-krisen enn eiendoms- og bilrubrikksvirksomheten, etter vårt syn. Vi tror faktisk ikke at inntektene knyttet til display eller stillingsannonsene vil være tilbake på tidligere nivåer i flere år gitt den sterke påvirkningen covid-19 har hatt på arbeidsmarkedet og generell økonomisk vekst», skriver Berenberg i en aksjeanalyse.