Sjefstrateg: Dette kan føre til bobletendenser

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank mener aksjemarkedene har steget med god grunn fra bunnen i mars, og han utelukker ikke at selskapsinntjeningen vil stige markant i 2021.

Årsaken til det er at viruset først ble kontrollert i Asia og deretter i Europa/Norden, og gjenåpningen av økonomiene har foranlediget en markant rekyl i makroøkonomiske tall.

Kan føre til bobler

«Kombinasjonen av at økonomiene kommer raskt tilbake fra mars/april-nivåer og penge- og finanspolitiske stimulanser som i løpet av bare noen måneder har vært 2–3 ganger så omfattende som under hele finanskrisen, øker likevel risikoen for at tiltakene er i ferd med å utløse inflasjon/bobletendenser i finansmarkedene, fremfor å utløse solid og bærekraftig strukturell vekst i økonomiene», skriver Lie i en oppdatering.

Lie understreker at argumentene for videre kursoppgang på kort sikt har blitt færre ettersom den økonomiske oppstarten og stimulansene i stor grad er priset inn.

Økt risikovilje?

En høy prising av aksjer behøver ikke være et hinder for videre oppgang, men sjefstrategen mener det øker følsomheten for et negativt vendepunkt i risikoviljen, noe som kan forsterke neste kursfall.

Å kjøpe aksjer på høye multipler forutsetter også at investorene i økende grad er overbevist om et positivt utfall på krisen og/eller har stigende risikovilje, avslutter Lie.