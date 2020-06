Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets: Utgjør en stor risiko for aksjemarkedet

PRESIDENTVALGET: Valget representerer en risikofaktor for markedene, ifølge Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets.

Mens frykt for en ny eller forlenget første bølge av coronaviruset og den usikkerheten det medfører for økonomien trolig vil prege markedene i tiden fremover, seiler det ifølge Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets, snart opp en ny risikofaktor som investorene også må ta hensyn til.

Det amerikanske presidentvalget i høst har så langt fått lite oppmerksomhet, og har nok av mange i markedet blitt sett på som mindre relevant, etter at de mer radikale presidentkandidatene på demokratenes side, Elizabeth Warren og Bernie Sanders, forsvant ut av nominasjonskampen.

«Valget representerer likevel en risikofaktor for markedene, slik vi ser det», lyder det fra Borgen Gjerde i morgenrapporten torsdag.

Til venstre uansett

Analytikeren peker på at selv om Joe Biden, demokratenes utfordrer til Donald Trump, er langt mer moderat enn Warren og Sanders, representerer politikken hans likevel et tydelig skift til venstre i forhold til Trump, noe som fra et markedsperspektiv blir sett på som negativt.

Vel så viktig som Biden selv, er sammensetningen av det demokratiske partiet etter valget, mener Borgen Gjerde.

«Det har vært en klar vridning mot venstre i det demokratiske partiet i det siste, en vridning som kan bli enda tydeligere etter årets valg, som følge av den sosiale uroen og økt fokus på ulikheter etter at coronaviruset og nedstengningen av økonomien har rammet minoriteter hardest», skriver hun i rapporten.

Dette i seg selv har ifølge Borgen Gjerde bidratt til å løfte Bidens sjanser i presidentvalget, som ifølge meningsmålinger nå leder over Trump med over 8 prosentpoeng.

Det har også bidratt til økte sjanser for at demokratene kan ta kontrollen over begge husene i Kongressen.

Stor risiko

Flere fremadstormende demokratiske kandidater til Kongressen ønsker en langt mer radikal politikk enn Biden, blant annet knyttet til strengere regulering, eller oppløsning, av de gigantiske teknologiselskapene.

«Som vi vet er det de store teknologiselskapene som har drevet mye av børsoppgangen i USA de siste årene, og den regulatoriske risikoen som vridningen i det demokratiske partiet representerer utgjør dermed en stor risiko også for aksjemarkedet», skriver analytikeren.

At Wall Street frykter disse demokratiske kandidatene, kommer frem i en artikkel i Financial Times i dag. Der avsløres at flere Wall Street-ledere, blant annet i Blackstone og Goldman Sachs, har gitt betydelige donasjoner til motstanderen til Alexandria Ocasio-Cortez i nominasjonsvalget i New York.

Ocasio-Cortez er en selvutnevnt sosialist, og var et av få kongressmedlemmer som tidlig støttet Bernie Sanders i nominasjonskampen. Hun er svært populær blant yngre og minoriteter, og ønsker strengere regulering av de store teknologiselskapene.

«At Wall Street-topper ønsker henne ut av Kongressen er sånn sett forståelig, og understreker også at man kanskje må se forbi Joe Biden for å forstå risikoen for markedene knyttet til årets presidentvalg», skriver analytikeren.