Goldman Sachs er bull på gull

Goldman Sachs oppdaterte fredag sine prognoser for gullprisen i år og investeringsbanken er fortsatt positiv til at gull vil være en god investering, skriver CNBC.

Analytikerne oppjusterer tre-, seks- og 12-måneders prisestimatet til henholdsvis 1.800, 1.900 og 2.000 dollar pr. unse. Fra før estimerte investeringsbanken priser på 1.600, 1.650 og 1.800 dollar pr. unse

Fredag ettermiddag var gullprisen på 1.736 dollar pr. unse, etter en oppgang på 0,8 prosent.

Goldman Sachs mener at en kombinasjon av «risk on» for økonomisk utvikling i velstående land når coronatiltakene opphører, og at det vil ta lengre tid for fremvoksende økonomer å komme seg – vil være triggere for prisoppgang.